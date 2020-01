Kamerlid Von Martels (CDA) wil duidelijkheid over 'zorgplicht' in Enschedese kunstgraskorrelzaak

Von Martels heeft Kamervragen gesteld aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en voor Medische Zorg. Het Kamerlid wil meer weten over de zorgplicht die sportverenigingen hebben.

Kunstgras met 'rubbergranulaat'

Deze zaak draait om sportclubs die kunstgrasvelden hebben, waarop korrels met zogenaamd rubbergranulaat zijn uitgestrooid. Op 19 december werd Sportaal, het sportbedrijf van de gemeente Enschede veroordeeld, omdat dit soort rubberen korrels buiten het kunstgrasveld bij de voetbalclub Vogido lagen. De rechter vond dat Sportaal zich niet aan zijn zorgplicht hield en ook zou een artikel van de Wet Bodembescherming zijn overtreden. Sportaal kreeg een boete van vijfduizend euro. Maar de advocaat van Sportaal vindt dat het bewijs tegen het sportbedrijf flinterdun is. Dat geeft het OM ook toe, maar zegt ook dat het voldoende bewezen is dat rubberkorrels niet goed voor de natuur zijn. De vraag is nu vooral wat er verder gaat gebeuren, want veel sportclubs hebben rubberkorrels op kunstgrasvelden liggen. Daarom verwacht de advocaat van Sportaal in ieder geval meer rechtszaken over dit onderwerp. In Enschede worden de komende tijd in ieder geval geen kustgrasvelden met rubberkorrels meer aangelegd, zo zei de wethouder in september al.

De boete die Sportaal kreeg, was dus onder meer voor het overtreden van de zorgplicht. Von Martels wil van de ministers precies weten wat die zorgplicht inhoudt. 'Wanneer voldoen sportclubs met kunstgrasvelden wel aan de zorgplicht?', vraagt hij zich af.

Kurk?

Er bestaat de optie om rubberen korrels te vervangen voor kurk. Maar Von Martels weet niet of dat het probleem gaat oplossen. 'Is het veranderen van de vulling naar bijvoorbeeld kurk voldoende om aan de zorgplicht te voldoen? Zo ja, is dit mogelijk op dezelfde matten of zijn hier andere matten voor nodig?'

Von Martels schrijft verder dat wat hem betreft sportclubs die nog rubberkorrels op velden hebben liggen niet aan hun lot mogen worden overgelaten. Hij wil weten wat het voor verenigingen kost om over te gaan op kurk. Hij schrijft dat clubs het vaak al niet breed hebben en afhankelijk zijn van vrijwilligers.

Hij vraagt dan ook of de ministers een rol kunnen spelen bij een eventuele overgang op kurk.