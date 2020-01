Enschedese familie opnieuw getroffen door vuurwerkbom: "Bang dat dit vaker gaat gebeuren"

De vuurwerkbom die gisteravond een auto vernielde aan de Maanstraat in Enschede, heeft mogelijk een link met de aanslag op een rolstoelbus in september in Enschede. De bus van de familie Sariakçe werd toen aan de Bartholomeus van der Helststraat opgeblazen met zwaar vuurwerk.

"Ik ben bang dat dit nog vaker gaat gebeuren. Het kan geen toeval zijn. Nu is mijn zus aan de beurt, misschien is mijn broer wel de volgende?", stelt de eigenaresse van de eerder opgeblazen rolstoelbus, Fatma Sariakçe.

Politiek motief?

Sariakçe is bang dat de aanslag te maken heeft met een Facebookbericht van haar zoon Enes, die namens de politieke partij DENK in de gemeenteraad zit. Hij plaatste afgelopen week een bericht over een mogelijk vuurwerkverbod. "Mijn oudste zoon zette dit afgelopen week op Facebook en nu is de auto van mijn zus het doelwit..."

Ook bij de vorige vuurwerkbom in september ging er een bericht van Enes Sariakçe op sociale media aan vooraf. "Toen twitterde hij over vuurwerkoverlast."

Dader spoorloos

De dader is nog spoorloos. Volgens Sariakçe heeft een omstander één persoon zien wegrennen na het afgaan van de bom. "We weten niet wie het is of wie het kan zijn."