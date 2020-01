Go Ahead Eagles begint tweede seizoenshelft tegen Almere City met elfde gelijkspel van het seizoen

Go Ahead Eagles heeft het eerste duel van het nieuwe jaar gelijkgespeeld. In een duel met heel veel kansen werd het tegen Almere City FC 'slechts' 1-1. Het was alweer het elfde gelijkspel van het seizoen voor de ploeg van trainer Jack de Gier, die nu 19 wedstrijden op rij zonder nederlaag is.

De eerste kansjes waren voor de gasten en dan met name voormalig Eagle Thomas Verheydt. Hij scoorde ook, maar zijn treffer werd vanwege buitenspel afgekeurd. Daarna kwam Go Ahead beter in de wedstrijd en kreeg het een reeks kansen. Corboz was twee keer gevaarlijk en ook Mertens, Lieftink en Berden probeerden het met schoten. De bal ging er echter niet in. Ook niet toen Rabillard het achter zijn standbeen langs probeerde. Het leer rolde net langs de paal.

Kansen, geen goals

Aan de andere kant hield Verhulst zijn doel op miraculeuze wijze leeg na een schot van Venema. Lieftink probeerde het vijf minuten voor rust namens Go Ahead en zag zijn schot aangeraakt worden en daardoor net naast gaan. Verheydt was opnieuw dicht bij de 0-1, maar kopte op de lat. In de rebound wist Loen niet te scoren. Het slotakkoord van de eerste helft was voor Go Ahead. Rabillard schoot na een fraaie aanval via Navratil en Corboz, maar zijn schot werd geblokt en dus zochten de spelers de kleedkamers op met de brilstand.

Ook na rust kansen

Na rust ging het op dezelfde manier verder. Berden was dicht bij een treffer na een mooie actie en Rabillard kopte naast uit een vrije trap. Na een uur was Van der Venne de volgende met een kans voor Go Ahead. Doelman Smits wist echter zijn doel opnieuw schoon te houden. De grootste kans was twintig minuten voor het einde voor Kip van Almere. Hij miste oog-in-oog met Verhulst.

Eindelijk doelpunten

Even later was het wel raak voor Almere. Efmorfidis zorgde voor de 0-1. Een paar minuten later was het echter alweer gelijk. De net ingevallen Edqvist zette Go Ahead weer naast Almere. Van der Venne kon er direct erna 2-1 van maken, maar zag zijn inzet geblokt. Een echt slotakkoord kwam er niet in Deventer en een winnende treffer, ondanks een kans voor invaller Pouwels, ook niet.

Go Ahead Eagles - Almere City FC 1-1

0-1 Efmorfidis (73)

1-1 Edqvist (75)

Arbiter: Nagtegaal

Geel: Mirani

Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Beukema, Veldmate, Brito; Corboz, Van der Venne, Lieftink; Navratil, Rabillard (Pouwels/88), Berden (Edqvist/74).

Almere City FC: Smits; Hammouti, Mirani, Balker, Blackson; Bensabouh, Kip (Ahanach/82), Loen; Efmorfidis, Verheydt, Venema (Hunte/90+2).