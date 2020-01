Zo doet Overijssel het tot nu toe tijdens de Dakar Rally

Jasper Riezebos (IJsselmuiden)

Voor Jasper Riezebos uit IJsselmuiden zit de Dakar Rally van 2020 er alweer op. Al na drie dagen raakt hij met zijn truck een enorm rotsblok in de omgeving van de Saoedische stad Neom. "In de binnenbocht vlogen we over een heel groot hunebed", zei Riezebos tegenover RTLGP. "We hebben er nog even bij staan kijken, maar dat ding was geen centimeter opgeschoven. We kunnen gewoon echt niet verder. Alles is afgescheurd en geknapt. Het is einde Dakar voor mij."

Peter van Merksteijn (Hengelo)

Peter van Merksteijn staat na de zevende etappe op de 31e plek met zijn auto. Met zijn Toyota Hilux Overdrive steeg hij vooral de afgelopen dagen, want het begin was slecht met een etappe met vier lekke banden. In de vijfde etappe boekte hij een grote winst door veel concurrenten voorbij te rijden en als 22ste te eindigen.

Gert Huzink (Manderveen)

Met slechts twee man in de cabine rijdt Gert Huzink de Dakar. Dat waren er aan het begin van de wedstrijd nog drie, maar monteur Martin Roesink brak een ruggenwervel en een monteur mag niet vervangen worden. (Zie volgende alinea, red.) Voor de start van de Dakar Rally waren Huzink en het Riwald Dakar Team nog erg ambitieus. Hun doel was de top vijf, dat behaald moest worden met de eerste hybride truck. Al na een dag kon daar een dikke streep door omdat er mechanische problemen waren met de achteras. Op dit moment staat hij dertiende.

Martin Roesink (Olst)

Een dramatische Dakar voor monteur Martin Roesink. Hij brak tijdens de vijfde etappe een ruggenwervel toen de truck een flinke klap kreeg in een duinpan. Als monteur op de truck van Gert Huzink kon hij niet verder en dat betekende het einde van zijn twaalfde avontuur op de Dakar. "We kregen na die klap ook nog een lekke band en toen zagen we dat Martin nog steeds veel last had. Hij klaagt niet, maar we wisten wel dat we maar even rustig aan moesten doen en zijn toen rustig naar de finish gereden", aldus coureur Huzink tegenover RTL GP.

Mirjam Pol uit (Hengelo)

De afgelopen dagen was er al veel te lezen over Mirjam Pol op onze website. Het is zwaar, loeizwaar; ze finishte donderdag als 59ste in de vijfde rit van de Dakar Rally en ze was kapot. "Stel je voor dat we ook nog telkens het roadbook zelf moesten voorbereiden. Na zo’n dag als vandaag ben ik gebroken", zegt Mirjam na de race van donderdag. "Het is heel zwaar terrein en dat vraagt heel erg veel van mijn lichaam. Ik ben blij dat ik mij bij de Medicals kan melden elke dag om mij goed los te laten masseren. Want tjonge, tjonge, wat een klappen krijgt zowel mijn motor als mijn lichaam te verduren, zeg."

Lees alle updates over Mirjam Pol hier.