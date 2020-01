Wat vind jij: Traditie is traditie, geen vrouwen bij een carnavalsvereniging moet gewoon kunnen

Dit weekend ontstond ophef over de Oldenzaalse carnavalsvereniging De Kadolstermennekes. In een interview met de Tubantia zei de voorzitter van de jubileumcommissie van de vereniging: "Vrouwen zijn hele leuke wezens, maar dat ze actief kunnen zijn binnen de vereniging is geen item."

De jubilerende carnavalsvereniging is al zesenzestig jaar een mannenbolwerk. Traditiegetrouw is er in de vereniging geen plaats voor vrouwen.

