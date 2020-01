Gaat een Overijssels restaurant er morgen met de Gouden Koksmuts vandoor?

Het wordt een pittige strijd, weten de deelnemers uit ervaring. Emiel Kwekkeboom, chef-kok bij Joann, won hem in 2017 en Lars van Galen, chef-kok bij 't Lansink, won hem in 2011. Maar toch is het deze keer voor beide heren anders.

Kwekkeboom won drie jaar geleden de prijs toen hij nog kok was bij restaurant La Rive in Amsterdam. Dit jaar doet hij mee met zijn eigen restaurant. "Dan sta je er onbewust toch iets anders in." Toen Van Galen in 2011 de Gouden Koksmuts mee naar huis mocht nemen, was het nog een individuele prijs. Inmiddels is de wedstrijd een team effort geworden.

Tekst gaat verder onder de video

Joann

Niet elk restaurant mag zomaar deelnemen aan het Nationaal Kampioenschap voor de beste keukenbrigade. Hoewel Joann pas sinds mei 2019 open is, schreven Emiel en z'n teamgenoten zich toch in. "Ik heb al aan veel wedstrijden meegedaan en de jongens ook. Normaal moet je een SVH Meesterkok zijn of een Michelinster hebben, maar ik denk dat we geselecteerd zijn mede door al die wedstrijden."

Het winnen van de Gouden Koksmuts in 2017 zorgde er indirect voor dat Emiel weer terug is in zijn geboorteprovincie. Met z'n eigen restaurant. "Toen we gewonnen hadden, kregen we best veel publiciteit. In een van die interviews vroegen ze wat m'n droom was. Ooit voor mezelf beginnen en dan het liefst in Enschede. Toen is het balletje eigenlijk gaan rollen en drie jaar later zijn we al lekker op weg."

't Lansink

Van Galen was na de winst in 2011 niet van plan om nog een keer mee te doen. Maar samen met z'n jonge sous-chefs wilde hij de uitdaging toch nog een keer aangaan. "De jongens vonden het ook heel erg gaaf dat ik nog een keer mee wilde doen, dus we gaan nog één keer rammen."

Er moet flink gesneden, gekruid en gebakken worden. Vier gangen en een amuse moeten er aan het eind van de wedstrijd op tafel staan. "Het is deels black box. Wat we precies moeten maken weten we nog niet, de ingrediënten krijgen we daar. En dan knallen. Vanaf moment één moeten we gas geven."

Team

Kwekkeboom en Van Galen worden ondersteund door hun sous-chef en chef de partie. Joris Hogervorst en Ralph Benneker zijn onderdeel van team Joann. De taken zijn goed verdeeld. "Joris maakt de koude gerechten, zoals de amuse en het dessert. Emiel en ik doen de warme gerechten", aldus Ralph.

Toch voelt Joris een beetje spanning. "Ik heb geen stalen zenuwen, maar ik denk dat het op het moment zelf wel goedkomt. En daarvoor hebben we Emiel. Naast chef is hij ook een goede mental coach voor ons."

'Extra druk'

Jercy Frans en Davy Roord van team Lansink deden al eerder mee aan de kookwedstrijd. "Maar nu gaan we met onze chef meedoen, dus staat er extra druk op. Want de chef gaat niet akkoord als we niet winnen", zegt Davy lachend.

Ook schatten de koks hun kansen nu hoger in dan de vorige keer. "Ik denk dat we wel wat beter voorbereid zijn. We zijn hier al zeker een half jaar mee bezig. En we hebben nu meer ervaring", aldus Jercy.

Winkans

Acht toprestaurants gaan dus de strijd met elkaar aan. Hoe schatten de chefs hun kansen in? Volgens Kwekkeboom gewoon één op acht. "Er is maar één winnaar die dag en er zijn zeven tweede plaatsen. We gaan gewoon ons ding doen en ik denk dat de rest dat ook doet."

Van Galen is optimistischer. "We gaan er gewoon vol voor, dus wij schatten ons honderd procent in, maar dat wil niet zeggen dat het gebeurt. Er doen mooie bedrijven mee, dus we zien het wel."