Jeroen Veldmate na weer gelijkspel: "Denk dat wij het meeste recht hadden op de overwinning"

Go Ahead Eagles kreeg vanmiddag veel kansen tegen Almere City, maar scoorde slechts één keer. Almere deed dat ook en dus speelde de Deventer ploeg voor de elfde keer gelijk. Aanvoerder Jeroen Veldmate denkt dat er meer in zat voor zijn ploeg.

"Beide teams hebben goede kansen gehad. Er moest in deze wedstrijd denk ik meer worden gescoord. Als je alles bij mekaar bekijkt dan denk ik wel dat wij het meeste recht hadden op de overwinning."

Vorig seizoen

Na een minder begin kwam Go Ahead na een minuut of twintig beter in de wedstrijd en kreeg het een reeks kansen. "Dat voelde je ook wel aan het publiek. Het leek soms wel een beetje op vorig seizoen en ik denk ook dat de mensen dat meer willen zien. Dus ik ben over verschillende fases in deze wedstrijd wel echt tevreden."

Scoren

Go Ahead liet dus na om er meer te maken: "Lastig om te zeggen waar het aan ligt. Ik ben altijd blij dat we die kansen creëren en ik ben ervan overtuigd, dat als we daarmee doorgaan doelpunten makkelijker gaan vallen. Dat zag je in het vorige half jaar ook wel aan het einde. Dat we makkelijker gaan scoren. Uiteindelijk gaat het daar wel om."

Ongeslagen

"Jammer dat je je jezelf niet beloont met heel hard werken, met heel veel energie in deze wedstrijd steken. Dat is jammer, want ik denk dat drie punten er zeker in hebben gezeten voor ons. Aan de andere kant blijven we wel ongeslagen en dat is natuurlijk ook gewoon prima", sluit de aanvoerder af.