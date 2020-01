Programma: hervatting eredivisie en hoofdklasse en halve finale voor Apollo 8

Betaald voetbal

De tweede seizoenshelft van de eredivisie gaat komend weekend van start. PEC Zwolle speelt op vrijdagavond in eigen huis tegen FC Utrecht. Een dag later krijgt FC Twente FC Groningen op bezoek en zondag speelt Heracles Almelo bij FC Emmen.

Een stap lager speelt Go Ahead Eagles opnieuw op zondag. Dit keer uit bij FC Den Bosch. HHC Hardenberg verdedigt de koppositie in de 2e divisie zaterdag tegen nummer vier Koninklijke HFC.

Voor de beloften gaat de voorjaarscompetitie beginnen. GA Eagles, Heracles Almelo en PEC Zwolle strijden in poule A, de kampioenspoule, en FC Twente in poule B. Maandag staan de eerste duels voor de Overijsselse clubs op het programma.

Amateurvoetbal

In de 3e divisie gaat Excelsior’31 zaterdag op bezoek bij VVSB. Dat duel begint pas om 18.00 uur. Op zondag speelt HSC’21 bij het Haagse Quick.

De hoofdklasse gaat komend weekend beginnen aan de tweede seizoenshelft. Op zaterdag staat de derby tussen DETO en Staphorst op de rol. Genemuiden gaat op bezoek bij Purmersteijn en Berkum ontvangt Eemdijk. Op zondag speelt Quick’20 bij SDO.

In het lagere amateurvoetbal is er inhaal en beker. In de Districtsbeker Oost spelen vier Overijsselse clubs in de tussenronde en wordt er nog een duel ingehaald in de tweede ronde.

Basketbal

Landstede Hammers komt deze week niet Europees in actie, maar wel in de Basketball League. Het reist af naar ZZ Leiden. Bij de vrouwen komt koploper Grasshoppers op bezoek bij Jolly Jumpers.

Handbal

Borhave is in de eredivisie nog volop in de strijd voor een plek in de kampioensgroep. Zondag hoopt het tegen VZV twee punten bij te schrijven. DSVD is al zeker van de degradatiegroep en ontvangt V&L. In de 1e divisie is Kwiek nog steeds zonder puntenverlies en zaterdag hoopt het tegen Foreholte ook de negentiende wedstrijd te winnen.

Squash

De squashdames van Zwolle kwamen dit seizoen nog niet tot winst. De nummer vijf gaat vrijdag op bezoek bij nummer drie Utrecht.

Volleybal

De vrouwen van Apollo 8 gaan woensdag voor het tweede jaar op rij proberen de bekerfinale te halen. In Borne is Sliedrecht Sport de tegenstander in de halve finale.

Op zondag staan de ploegen opnieuw tegenover elkaar. Dan in de eredivisie. Eurosped speelt die middag tegen Talentteam Papendal en zaterdag komen Regio Zwolle en Set-Up’65 in actie.

Waterpolo

Voor de heren van Oranje begint vanavond het EK in Boedapest. In de groepsfase zijn Roemenië, Rusland en Servië de tegenstanders. De winnaar van de poule gaat naar de kwartfinales, de nummers twee en drie naar een tussenronde.

Bij de vrouwen wordt er gespeeld in de eredivisie. Het Ravijn gaat zaterdag op bezoek bij ZPB en Swol gaat bij naaste concurrent De Ham op zoek naar de eerste zege van het seizoen.