Golven klotsen over de dijk bij Zwolle, is de grasmat stevig genoeg?

Hoe sterk is de grasmat op de dijk tussen Zwolle en Olst? Waterschap Drents Overijsselse Delta onderzoekt dat met behulp van een machine die grote golven over de dijk spoelt. Dat gebeurt op de dijk langs de IJssel bij Zwolle-Zuid, vlakbij de voormalige elektriciteitscentrale.

Om in de toekomst bij extreme weersomstandigheden dijkdoorbraken en overstromingen te voorkomen wordt de dijk tussen Zwolle en Olst verstevigd. De huidige dijk is van zand. Veel andere dijken zijn van klei. De grasmat op een dijk van zand is veel minder sterk en spoelt sneller weg. Maar hoe snel? Is dijk van zand in de toekomst veilig genoeg?

Grote golven

Er is maar één manier om daarachter te komen en dat is testen met heel veel hoge golven. Op de testlocatie staat een machine die deze golven nabootst. Er worden grote hoeveelheden water naar beneden gestort. Het water stroomt in een soort glijbaan naar beneden en verdwijnt in een sloot. Door de hoeveelheid water steeds op te voeren, krijgt de grasmat steeds meer te verduren. De vraag is hoe lang het duurt en hoeveel water er nodig is om de grasmat weg te spoelen.

Goedkoper

Het waterschap hoopt dat de grasmat het lang volhoudt. Dat zou betekenen dat de dijk met zand verstevigd kan worden. Dat is veel goedkoper en zal bij de werkzaamheden veel minder overlast veroorzaken voor mensen die in de buurt van de dijk wonen. Als de dijk moet worden verstevigd met klei, betekent dat een stijging van de kosten van 40 tot 45 miljoen euro, zo zegt het waterschap.

De proef op de dijk zal de hele maand januari gaan duren. Het wandel- en fietspad is tijdelijk afgesloten.