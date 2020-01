'Kadolster-kopstuk' na commotie door krantenartikel: "Dit is volledig uit de context getrokken"

De Oldenzaalse carnavalsvereniging Kadolstermennekes lag afgelopen weekend onder vuur. In een interview met Tubantia zou voorzitter van de jubileumcommissie Peter Siers hebben gezegd dat vrouwen niet welkom zijn bij de vereniging. Maar volgens hem klopt er niets van dat verhaal in de krant.

"Het zijn niet mijn woorden. Het is volledig uit de context getrokken", begint Siers. "Vrouwen worden gewoon bij onze vereniging geaccepteerd. Zaterdag hebben we nog met mannen én vrouwen samen feestgevierd. Dat is geen enkel probleem."

Vrouwenvereniging

De Oldenzaler erkent dat er geen vrouwen in bestuurlijke functies bekleden. "We zijn een mannenvereniging, al 66 jaar lang. Bij een vrouwenvereniging mag ik ook niet in het bestuur. Dat zegt niet dat je samen geen feestje kunt vieren of vrouwen niet accepteert."

Siers kreeg veel reacties op het artikel. "Vooral van mensen die geen carnaval vieren", benadrukt hij. "Maar binnen de vereniging lachen we erom. Ook de vrouwen, die kennen mij helemaal niet zo als ik in de krant ben neergezet."

Geen schade

Bang dat de Kadolstermennekes schade oplopen door het artikel, is Siers niet. "Nee, dit gaat ons niet beschadigen. We reageren nu gewoon even nergens meer op, anders wordt het zo'n welles-nietesspelletje."