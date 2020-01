OM wil ruim 4 ton terug van voormalig penningmeester personeelsvereniging ministerie

De officier van justitie wil dat hij het complete bedrag dat hij overmaakte naar zijn eigen bankrekening terugbetaalt in het kader van de Plukze-wetgeving. Dat is een maatregel tegen onterecht gemaakte criminele winsten van veroordeelde misdadigers. Het gaat om om iets meer dan 415.000 euro.



'Bizarre fraude'

De Zwollenaar had ooit een hoge functie als beleidsadviseur bij de Belastingdienst. Hij leek daardoor de aangewezen man om de functie van penningmeester bij de personeelsvereniging op zich te nemen, maar in 2015 werd duidelijk dat hij met grote regelmaat geld overmaakte naar zijn eigen rekening. Lange tijd boekte hij duizend euro per dag over. Er volgde ontslag. Een groot deel van zijn administratie was vervolgens onvindbaar.



Tijdens zijn rechtszaak in 2017 ontkende de man. Hij gaf aan dat de bedragen die hij overmaakte als een voorschot bedoeld waren. Ook zei hij dat de fraudezaak in het leven was geroepen om hem zwart te maken en op straat te zetten. Hij had op dat moment een juridisch conflict met de Belastingdienst over zijn ontslag, dat hij dreigde te verliezen. Om die reden zou de administratie ook weg zijn, aldus de man tijdens de zitting. De rechtbank oordeelde dat het verhaal van de Zwollenaar ongeloofwaardig was.



'Nog geen cent terug'

De personeelsvereniging van het ministerie heeft vijf jaar na het ontdekken van de fraude nog geen cent teruggezien. De organisatie meldde zich ook niet bij de strafzaak als benadeelde partij. Eigen onderzoek zou hebben uitgewezen dat het geld naar Indonesië overgemaakt was, waar zijn toenmalige partner vandaan kwam.

Bij de man zelf was geen cent te halen. Het OM deed vooralsnog geen aanvullend onderzoek naar zijn financiën. Op het adres van de man staat een financieel adviesbureau geregistreerd, maar het is onduidelijk of dat nog actief is.



De man kwam niet opdagen tijdens de ontnemingszaak. Hij kreeg tijdens een eerdere zitting tijd om een advocaat te zoeken, maar dat heeft hij niet gedaan. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.