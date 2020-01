Ongure plekken in Overijssel: Michelle fietst niet graag door de Hortensiatunnel in Zwolle

Michelle fietst elke dag naar haar stageplek in Stadshagen en weer terug. Deze weg loopt via de onverlichte Holtenbroekerdijk. ’s Ochtends is dat geen probleem, maar zodra het aan het einde van de middag donker wordt, geeft deze plek haar een onveilig gevoel.

"Als vrouw alleen fiets ik hier natuurlijk liever niet", zegt Michelle als we 's avonds bij de Holtenbroekerdijk staan. Het is inderdaad moeilijk om ook maar iets te kunnen zien op het onverlichte, smalle weggetje. "Langs al die bosjes... Ik voel me gewoon niet veilig."

Onveilig gevoel

De weg zorgt volgens Michelle voor onveilige verkeerssituaties met voetgangers die hun hond uitlaten, maar geeft je als fietser dus ook een onveilig gevoel.

Dat geldt ook voor de Hortensiatunnel in de Oldermannenlaan. Ook dat is een plek in Zwolle waar Michelle liever niet doorheen fietst. "Je ziet niet waar je naartoe fietst", legt ze uit als we door de tunnel fietsen. "De tunnel is verlicht, maar als je er weer uit fietst, kijk je naar een donker gat. Je weet niet wat er in het donker staat.”

Navraag

De tunnel zelf wordt inderdaad verlicht door lantaarnpalen, maar die bieden relatief weinig verlichting. Daarnaast geeft Michelle aan dat er af en toe daklozen rondhangen bij de tunnel.

Navraag bij de gemeente leert dat de klachten van Michelle gehoord worden. "We zijn op dit moment bezig met de verlichting in de Hortensiatunnel”, legt Sam Rademaker, persvoorlichter van de gemeente Zwolle, uit. Aan de kant van de Hortensiastraat worden binnenkort vier lichtmasten omgebouwd met ledverlichting. Daarnaast worden er aan de andere kant van de tunnel nieuwe lichtarmaturen geplaatst.

Beoordelen

"Als dat is gebeurd, gaan er mensen op pad om het licht daadwerkelijk te beoordelen, maar we verwachten dat hiermee het probleem met de verlichting wordt opgelost", zegt Rademaker.

Over de daklozen zegt de persvoorlichter: "Als er in het wijkteam signalen zijn dat er daklozen rondhangen bij de tunnel, dan gaan de wijkagent en indien nodig de opbouwwerker ter plaatse kijken en in gesprek om te zien wat we voor hen kunnen betekenen."

Natura 2000-gebied

Met de onverlichte Holtenbroekerdijk zullen voorbijgangers moeten leven. Dit gebied is aangemerkt als Natura 2000-gebied, legt Rademaker uit. "Daarom is de hele dijkzone bewust onverlicht gelaten, vanwege dieren zoals vleermuizen, nachtvlinders en de waterspitsmuis."

Volgens de gemeente is er voor deze route een goed verlicht alternatief, via de Palestrinalaan en Bellinistraat naar de Mastenbroekenbrug. Michelle weet van die route, maar kiest toch vaak voor de 'onveilige' route. "Die verlichte route is namelijk om. Dus ideaal is anders."

RTV Oost vroeg afgelopen november op welke plek in jouw omgeving je je onveilig voelt. Uit deze oproep rolt een serie verhalen over de 'ongure' plaatsen in Overijssel en de eventuele maatregelen die door provincie en gemeenten zijn genomen.