Mogelijk tóch nieuwe reeks voorstellingen Hanna van Hendrik

Hanna van Hendrik bleek afgelopen zomer een doorslaand succes: op de 51 uitvoeringen kwamen 47.500 mensen af. Bovendien stonden er nog 10.000 mensen op de wachtlijst voor een kaartje.



Aan belangstelling geen gebrek, zo lijkt het. Ook de acteurs hebben er weer zin in, zegt Ter Steege: "Ik heb bij iedereen geïnformeerd. Iedereen kan en iedereen wil", zegt ze stellig. "Maar dan ook echt íédereen."

'Bijna niets aan overgehouden'

Toch is het nog geen gelopen race. "Ik moet opnieuw op zoek naar geld", legt de actrice uit. "Het is een ontzettend dure productie, wij hebben er ook bijna niets aan overgehouden. Dat geeft niets, maar het moet wel bekostigd worden."





Prijzen

Hanna van Hendrik won een prestigieuze Musicalworld Award in de categorie 'beste regionale productie'. Daarmee versloeg het een andere Twentse productie, STORK!, die in dezelfde categorie was genomineerd.



In het stuk vecht Hanna uit Tubbergen, net als vele boeren in de roerige jaren zeventig, tegen de ruilverkaveling. Het toneelstuk bleek actueler dan ooit; niet lang nadat het laatste applaus had geklonken, klommen boeren in heel Nederland op de barricades.

"De problematiek was er al", zegt Ter Steege over de periode tijdens de voorstellingen. "Maar na de voorstellingen kwamen de opstanden. Toen is het zichtbaar geworden."