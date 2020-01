Pien Kann (14) overwon kanker en is nu ambassadeur van hoop

Ze is nog maar 14 jaar, maar Pien Kann heeft nu al haar eerste internationale titel te pakken. De Oldenzaalse mag zich vanaf nu Hero of Hope noemen, ofwel ambassadeur van hoop. Pien kreeg de titel van de Amerikaanse Cancer Society, die wereldwijd mensen benoemt die zich op een bijzondere manier voor kankerbestrijding inzetten.

Misschien herkent u Pien nog wel? In 2012 was ze als zesjarig leukemie-patiëntje het gezicht van een campagne van KWF kankerbestrijding om geld in te zamelen. De kale Pien zat op haar ziekenhuisbed en hield haar knuffelkonijn vast, een aangrijpend beeld voor veel mensen. Ook prijkte haar foto op verschillende billboards en reden er vrachtwagentrailers rond met haar foto.

Nu is ze opnieuw een boegbeeld, maar dan dat van hoop. Want na twee jaar strijden tegen leukemie, werd Pien genezen verklaard. "Ik ben zo dankbaar dat ik mijn dochter nog steeds iedere avond in haar bed zie liggen, het had zomaar heel anders kunnen aflopen", zegt moeder Joseline Kann.

Moeite met praten over haar ziekte in het verleden heeft Pien niet. Trots laat ze zelfs haar ruim tien meter lange kralenketting zien die haar lange weg van ziek zijn symboliseert. "Ik kreeg voor elke prik of chemokuur een kraal, maar ook voor goede en slechte dagen."