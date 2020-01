Speciale kamer in De Posten in Enschede voor Syrisch Orthodoxe ouderen met dementie

Een kastje in de kamer (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

In zorgcentrum De Posten in Enschede wordt vandaag een kamer geopend die speciaal bedoeld is voor Syrisch Orthodoxe bewoners met dementie. In de kamer kunnen zij de dag doorbrengen op een manier die aansluit bij hun eigen belevingswereld.

Christina Tastekin is activiteitenbegeleider bij De Posten. Zij is de grote motor achter het initiatief. "De kamer is tot in detail aangekleed. We brengen hier meerdere culturen bij elkaar. Een beetje Turks, een beetje Irakees en ook wat Arabisch."

'Vertrouwde omgeving'

De kamer ademt een Syrisch Orthodoxe sfeer. "Naast het katholieke kruis hebben we ook het Orthodoxe kruis hangen. En natuurlijk de olielamp, de oude thee- en koffiekan. Allemaal zaken die de mensen doen denken aan hun vertrouwde omgeving."

Rick van Geffen is manager zorg bij De Posten. "Deze kamer voldoet zeker aan een behoefte. We willen de mensen de veilige komaf die ze hebben hier weer laten zien."

'Niet meer dan logisch'

Bang voor kritiek is Van Geffen niet. "Er is een grote groep Syrisch Orthodoxe mensen in de wijk. Ook bij ons zijn er veel binnen. Dan is het niet meer dan logisch dat we ze deze faciliteiten bieden."

De Syrisch Orthodoxe gemeenschap neemt het initiatief van De Posten heel serieus. Aartsbisschop Mor Polykarpus die zetelt in het klooster in Glane, komt naar het tehuis om de kamer in te zegenen.