Enschedese scooterrijder (19) ernstig gewond in Gronau: automobilist gaat ervandoor

Een negentienjarige scooterrijder uit Enschede is vrijdag ernstig gewond geraakt in Gronau. De Enschedeër botste frontaal tegen een auto. De automobilist stapte kort uit, maar ging er volgens omstanders al snel vandoor. De politie zoekt getuigen.

De botsing was net over de grens op de Enscheder Straße, bij de kruising met de Amtsvennweg. De Enschedeër reed richting Gronau toen het ongeval gebeurde.

Bestuurder gaat ervandoor

Volgens omstanders stapte de automobilist uit en vroeg hij naar de toestand van de negentienjarige. Toen hij daarna weer instapte, om de auto 'even aan de kant te zetten', ging hij ervandoor in de richting van de B54.

De bestuurder van de scooter is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. De automobilist, een man van een jaar of 25, is nog niet gevonden.

De politie vermoedt dat hij in een oudere Mercedes A160 reed; op de plek van het ongeval lagen delen van de buitenspiegel van dit model. De auto was zilverkleurig en had een kenteken met de letters 'BOR' of 'AH'.