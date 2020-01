Troupée over overgang naar De Grolsch Veste: "FC Twente is een ideale oplossing"

Giovanni Troupée: "Ik hoop dat ik het team kan helpen, verdedigen is uiteraard het belangrijkste, maar ik hoop ook aanvallend wat extra's te kunnen brengen. Omdat ik weinig speelde bij FC Utrecht is de overstap naar FC Twente een ideale oplossing."

Meer opties

FC Twente is op zijn beurt ook blij met de komst van Troupée. "We zijn blij dat we Giovanni Troupée aan de selectie kunnen toevoegen. Giovanni is een offensieve vleugelverdediger die direct inzetbaar is en ons meer opties biedt op de back-posities", aldus Ted van Leeuwen.

Huur

Troupée was de afgelopen week nog met FC Utrecht op trainingskamp in Spanje. Eerder dit seizoen werd hij ook aan Go Ahead Eagles gelinkt als vleugelverdediger. Voor Go Ahead was Tropée echter niet haalbaar. Vorig jaar speelde hij op huurbasis voor ADO Den Haag. Troupée is de vervanger van de geblesseerde Paul Verhaegh.