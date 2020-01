Esmaeil vluchtte uit Iran: "Ik maak me grote zorgen om de mensen in mijn land"

De 38-jarige Esmaeil ontvluchtte Teheran en is sinds april in Nederland. In Iran speelde de Iraniër op hoog niveau zaalvoetbal, in Nederland versterkt hij Almelo FC. Hoe kijkt hij tegen de actuele situatie aan in zijn thuisland?

'Grote zorgen'

Esmaeil is blij dat hij hier is, maar hij heeft zijn hele leven achter zich moeten laten in Iran. "Ik kom van een land waar veel problemen zijn", vertelt Esmaeil. "Daarom kijk ik wel naar het nieuws en zie ik natuurlijk wat er gebeurt", legt Esmaeil met een bedrukte blik uit. "Ik maak me grote zorgen om mijn familie en de mensen in Iran", voegt hij toe.

'Ik wens dat mijn vrouw mij een keer kan zien voetballen'

De vrouw van Esmaeil was nooit in staat om hem te zien voetballen, omdat het in Iran bij de wet verboden is. "Je kan je er misschien weinig bij voorstellen, maar ik ben christelijk en ik kon nooit naar een kerk", is nog een voorbeeld dat Esmaeil geeft.

Esmaeil vertelt dat je in Iran geen vrijheid van meningsuiting hebt en dat je kan worden opgepakt met ernstige gevolgen, als je je niet aan het strenge islamitische regime houdt.



"Ik ben nu in een land waar ik dat wel kan, waar ik veilig ben", vertelt Esmaeil. "Nu wens ik nog dat mijn vrouw ooit naar het stadion kan komen om me te kunnen zien voetballen."

Een politieke show

Esmaeil benadrukt dat hij geen verstand heeft van politiek. "Ik heb niet de juiste opleiding gevolgd om mij inhoudelijk hierover uit te laten", legt hij uit. "Voor mij komt het over als een politieke show", zegt Esmaiel. "Ik hoop gewoon dat er verder niks meer gebeurt, niet alleen tussen Iran en Amerika, maar gewoon over de hele wereld. Ik wens vrede voor alle mensen."

'Dankbaar'

Voor nu is Esmaeil erg dankbaar dat hij hier in Nederland is. Hij voelt zich gezegend met de mensen die hij hier in de afgelopen maanden heeft mogen leren kennen. "Ik ben zo dankbaar met de mensen die ik nu om me heen heb en dat ik veilig ben. Ik bid elke dag voor de mensen in Iran en ik hoop en geloof dat er een betere toekomst voor het land komt", zegt hij vastberaden.