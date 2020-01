Boeren kondigen nieuwe protestactie aan, supermarkten doelwit

Agractie Nederland gaat opnieuw actievoeren voor de boeren. Dat gebeurt ergens in de komende drie maanden bij zo'n veertig drukke winkellocaties. Het doel is deze keer om winkelend publiek te laten inzien welke prijs boeren krijgen voor producten. Dat meldt de organisatie in een persbericht.

Agractie gaat naar eigen zeggen in het eerste kwartaal van 2020 "mooie Nederlandse onbewerkte producten" uit de agrarische sector aanbieden op plekken waar consumenten hun dagelijkse boodschappen doen. De prijs van de producten die worden aangeboden is gelijk aan het bedrag dat de boer ontvangt. De organisatie heeft het over een ''bijna symbolisch bedrag.''



De organisatie stelt dat Nederlandse producten in de supermarkten verkocht worden tegen een prijs die niet in verhouding staat tot de prijs die de boer hiervoor krijgt. "Supermarkten liggen vol met producten waarvoor de Nederlandse boer compleet is uitgeknepen en soms zelfs onder de kostprijs betaald heeft gekregen."

Publieksvriendelijke actie

Op de locaties waar actie gevoerd wordt, zullen ook trekkers en spandoeken aanwezig zijn. Volgens een woordvoerder gaat het om een publieksvriendelijke actie en worden de aanwezige trekkers niet ingezet voor blokkades, maar alleen voor 'de aankleding'. Over de exacte datum en de locaties in Nederland kan de woordvoerder maandag nog geen uitspraken doen. "Dat is nog allemaal niet bekend." Ook moeten er nog vergunningen voor de actie worden verstrekt door de verschillende gemeenten.



Agractie wil met de actie onder de naam 'Actie Boerderijprijzen' de onvrede van boeren over supermarkten en de overheid duidelijk maken. "We willen duidelijk maken dat zij een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om duurzaam, Nederlands eten in de schappen te hebben liggen, waar de Nederlandse boer een eerlijke prijs voor heeft gekregen."