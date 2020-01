Bericht van Mirjam Pol uit de Dakar Rally: weer van start na een dag rouwen

Het zijn zware dagen geweest voor de deelnemers aan de Dakar Rally, met name voor de motorrijders die een van hen verloren in de rally. Paolo Conçalves kwam om het leven bij een ongeluk tijdens de zevende etappe. De motor- en quadrijders verschenen gisteren niet aan de start voor de achtste etappe om te kunnen rouwen en zo het verlies van een college te verwerken, Mirjam Pol uit Borne dus ook.

"Zondag had ik een goede dag", zegt Mirjam over de dag dat het noodlot toesloeg in de Dakar Rally. "De special was snel met zo hier en daar een verdwaalde duin. De kilometers vlogen voorbij totdat ik langs een ernstig uitziend ongeval reed. Er stond een helikopter, wat andere motorrijders en er lag een motorrijder op de grond. Tijd om de situatie goed te bekijken had ik niet, maar ik zag wel dat het niet klopte."

Mirjam Pol weet dat er na een ongeluk altijd een medic bij de coureur zit. Nu was dat niet het geval, een slecht teken.

In het harnas

Eenmaal in het bivak kreeg Pol de onheilstijding. Haar voormalige teamgenoot Paolo Conçalves was dodelijk verongelukt. "Wij motorrijders, wij weten het, we beoefenen een risicosport maar denken altijd 'dat overkomt ons niet'. Paolo is in het harnas gestorven, bezig met wat hij het liefste deed, motorrijden."

Het is een groot contrast met hoe het met Mirjam zelf gaat. Het gaat goed met de Bornse coureur in de Dakar Rally. Vandaag gaat ze verder met wat op papier de negende etappe is. Van Wadi Al Dawasir naar Haradh over 886 kilometer.