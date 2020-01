Omvangrijke kinderporno-affaire: Haaksbergse broers dit voorjaar voor rechter

De twee broers uit Haaksbergen, die verdachte zijn in een omvangrijke kinderporno-affaire, moeten zich dit voorjaar voor de rechtbank verantwoorden. De broers waren volgens justitie niet alleen in het bezit van een grote partij video's en foto's, maar ook zou een van hen kleine kinderen bij hem in de buurt hebben gefilmd. De zedenzaak veroorzaakte grote beroering in Haaksbergen, ook omdat een van de broers als vrijwilliger volop actief was binnen een sportclub.

De broers, respectievelijk 31 en 35 jaar, zitten intussen al sinds medio vorig jaar vast. De politie kwam ze op het spoor via een andere verdachte in deze zaak. De oudste verdachte zou een van de leiders zijn van een internationaal opererend kinderporno-netwerk.

Voorarrest

Gistermiddag werd er voor de rechtbank in Dordrecht een zogenoemde pro-formazitting tegen de broers gehouden. Daarin werd onder meer bepaald dat ze in voorarrest blijven. Ook werd vastgesteld dat de strafzaak tegen de jongste broer in april inhoudelijk wordt behandeld, de oudste broer staat dan pro-forma voor de rechter. Zijn zaak wordt pas later inhoudelijk behandeld.

Commotie

De zaak rond beide broers zorgde voor commotie in Haaksbergen. Vooral toen bekend werd dat de jongste verdachte bij hem in de buurt kleine kinderen had gefilmd.

Volgens het Openbaar Ministerie waren de broers niet alleen in het bezit van een enorme partij video's en foto's met minderjarigen, maar zouden ze ook een belangrijke rol hebben gespeeld bij de verspreiding ervan.

Sportclub

De jongste verdachte was bovendien erg actief binnen een lokale sportclub. Nadat het bestuur te horen had gekregen dat de man in de cel zat, werd besloten hem tijdelijk te schorsen. Op dat moment was nog onduidelijk waarvan de Haaksbergenaar exact werd verdacht. Enige tijd later liet de man via zijn ouders weten het lidmaatschap op te willen zeggen.

Volgens een bestuurslid hield de man zich vooral bezig met de sportaccommodatie en had hij geen rechtstreeks contact met jeugdleden. Volgens de woordvoerder staat uit politieonderzoek intussen wel vast dat de Haaksbergenaar zich niet binnen de club aan strafbare feiten schuldig heeft gemaakt.

Dark web

De twee broers maken volgens justitie deel uit van een kinderporno-bende, die actief was op het zogenoemde dark web: een afgeschermd deel van het internet dat volop wordt gebruikt voor strafbare praktijken.

Een 26-jarige man uit Gorinchem wordt door het OM gezien als spil van deze criminele organisatie. Tegen hem is gisteren vier jaar celstraf geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

'Keiharde kinderporno'

De officier van justitie sprak van een "stevige collectie keiharde kinderporno". De kinderen werden niet alleen naakt afgebeeld, maar er werden ook seksuele handelingen met ze uitgevoerd. De slachtoffertjes zijn vooral meisjes in de leeftijd van vier tot veertien. Meer dan de helft van hen is jonger dan twaalf jaar.

De verdachten waren behalve op het dark web ook actief op allerlei chatsites voor liefhebbers van minderjarige jongens en/of meisjes.

Goed georganiseerd

Binnen de bende gold volgens justitie een hele duidelijke hiërarchie en leek alles goed georganiseerd. De bendeleden bedienden zich van bijnamen om zoveel mogelijk onbekend te blijven voor politiediensten die internet afspeuren op kinderporno.

Justitie verwijt de verdachten dat ze met hun praktijken kinderporno in stand houden. "Zonder organisatoren immers geen aanbod van kinderporno", aldus de officier van justitie.