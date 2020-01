Walking Football voor vrouwen populair bij Heracles Almelo

De naam zegt het al: je mag enkel wandelen en dus niet rennen. "Het is heel bijzonder. In Nederland zijn er maar drie vrouwenteams die Walking Football spelen, Heracles is dankzij ons de eerste club in het betaald voetbal", zegt initiatiefnemer Arinda Tuller.

Initiatief

Gehesen in een spiksplinternieuw Heracles-trainingspak lopen de negen dames het veld op. Op twee spelers na heeft geen van hen ooit gevoetbald. "In drie maanden hebben we deze dames bij elkaar verzameld. Dat is dus super snel gegaan", vervolgt Tuller. "Het is stiekem wel een meisjesdroom, voetballen bij je favoriete club!"

"In 2014 zijn we begonnen met de heren bij Walking Football, dus dachten we: waarom moeten we dat beperken tot enkel mannen?", vult Huib Rouwenhorst aan, voorzitter van de Gold Stars Heracles. "We hebben naar Engeland gekeken waar ze al heel fanatiek zijn met het dames Walking Football, daarom vonden we dat we het hier ook moesten oppakken. Geweldig dat vandaag de aftrap is."

Doel

"Ik had het niet verwacht, maar het valt echt mee", zegt een van de voetbalsters op het veld. "Ik voetbal voor de allereerste keer, ik kijk meestal gewoon op de tribune..." Ook haar teamgenoot is tevreden. "Ik heb d'r al één gescoord!"

Tuller wil graag een snelle uitbreiding van de vrouwentak. "We hopen dat we in de toekomst het een en ander gaan uitrollen. Dat ook meer amateurverenigingen het Walking Football voor vrouwen gaan oppakken, zodat we later ook in een competitie kunnen spelen.