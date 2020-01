Winkelhorst gidst waterpoloheren naar openingszege op EK

De Nederlandse waterpoloërs hebben hun eerste wedstrijd bij de Europese kampioenschappen in Boedapest gewonnen van Roemenië. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer boog in het vierde kwart knap een achterstand om en ging uiteindelijk met de broodnodige zege aan de haal: 9-8 (2-2, 3-2, 1-4, 3-0).

Bij Oranje zorgen Lars Gottemaker (Nijverdal), Jorn Muller (Ommen), Eelco Wagenaar (Borne) en Jorn Winkelhorst (Hengelo) voor de Overijsselse inbreng. Laatstgenoemde was uiteindelijk van grote waarde voor de waterpoloheren, want Winkelhorst werd met drie treffers topscorer werd aan Nederlandse zijde.

Sterke vierde periode

De Nederlandse mannen begonnen goed en pakten in de tweede periode een 5-4 voorsprong. In het derde kwart pakte Roemenië echter het initiatief en kwam met 8-6 voor. In de laatste periode trok Oranje de stand gelijk. Nederland profiteerde daarna van de uitsluiting van twee Roemenen, waarna Guus van IJperen Nederland op een 9-8 voorsprong zette. In een spannende slotfase hield Nederland stand.

Sterke poule

Rusland en Servië, favorieten voor de titel, zijn de twee andere tegenstanders in de poule, waarin de winnaar naar de kwartfinales gaat en de nummers twee en drie een tussenronde spelen. De Nederlandse mannen hebben zich als doel gesteld in Boedapest bij de beste acht te eindigen. Het toernooi geldt ook als belangrijke voorbereiding voor het olympisch kwalificatietoernooi in maart in Rotterdam, daar hopen de mannen te stunten door een ticket voor de Spelen in Tokio te pakken. Bij de Europese titelstrijd ligt alleen voor de winnaar een toegangsbewijs voor de Spelen klaar.