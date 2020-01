Megafraudezaak met btw vandaag voor Almelose rechtbank

De huidige strafzaak is volgens het Functioneel Parket, dat gespecialiseerd is in grote fraudezaken, het resultaat van langdurig en internationaal onderzoek. Er is samengewerkt met Duitsland, Tsjechië en Polen. Volgens het Openbaar Ministerie is jarenlang gefraudeerd en hebben de verdachten de Belastingdienst tientallen miljoenen euro’s opgelicht.

Bekende fraudeurs

Eén van de hoofdverdachten is de 62-jarige Nico H. uit Losser. De man is een bekende fraudeur die al vaker voor btw-fraude veroordeeld is. Daarnaast kwam hij ook voor in de Tubbergse 'slavenzaak', hij zou onder andere auto's en BV's op naam van de uitgebuite slaaf gezet hebben. Hij werd daarvoor vrijgesproken.

De andere hoofdverdachte, de 50-jarige Remco V., woont nu in Mont Carlo en is eerder veroordeeld samen met Enschedeër Danny K. voor de 'Palm Invest fraude'. Daarbij werd het beleggingsfonds Palm Invest gebruikt voor persoonlijke verrijking: de twee gaven zo'n 20 miljoen uit aan auto's, huizen en een extreem luxe leven.

Vooraftrek

Nico H. en Remco V. worden gezien als het brein van de 'btw-carrouselfraude'. Ze handelden in onder meer mobiele telefoons, iPads, Playstations en harde schijven. Deze handel had volgens Justitie als enig doel het frauderen met de omzetbelasting.

De winsten die met de handel werden behaald, waren alleen mogelijk door het niet afdragen van de omzetbelasting door bedrijven failliet te laten gaan in de keten. Daarnaast werd geen omzetbelasting betaald, maar werd er wel 'vooraftrek' teruggevraagd van de belastingdienst.