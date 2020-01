Burgemeester over handgranaat bij Zwols café: 'Een nieuw hoofdstuk in de affaire rond Bar Bruut'

Burgemeester Snijders spreekt over een nieuw hoofdstuk in de affaire rond Bar Bruut (Foto: RTV Oost)

Burgemeester Peter Snijders is geschrokken dat er opnieuw een handgranaat aan de deur van Bar Bruut in de Voorstraat hing. De burgervader spreekt over een nieuw hoofdstuk in de affaire rondom Bruut, daarmee verwijst hij naar de eerdere incidenten.

Snijders werd vanmorgen rond negen uur door de politie geïnformeerd. "Inmiddels is het duidelijk geworden dat het om een granaat gaat. Het is een ernstig incident, dat opnieuw leidt tot schrik bij de Zwollenaren. Inmiddels is de situatie onder controle en is het politieonderzoek in volle gang."

Eerdere handgranaten

Nadat begin oktober 2018 de auto van eigenaar Bob Kooistra uitbrandde, hing er iets later diezelfde maand ook al een handgranaat aan de deur van zijn café.

In februari 2019 ontploften midden in de nacht twee handgranaten bij het woonadres van de eigenaar in Zwolle-Zuid. De granaten richtten de nodige schade aan. Op het adres woont ook de vader van Kooistra, die zelf werkzaam is bij de politie. Een groot politieonderzoek volgt, zonder resultaat. Het onderzoek loopt vast en wordt in mei 2019 voorlopig on hold gezet.

Onschadelijk gemaakt

De Explosieven Opruiming Dienst (EOD) heeft het explosief dat vanmorgen aan de deur hing inmiddels verwijderd en onschadelijk gemaakt. Of het explosief op scherp stond, is niet bekend. De de bareigenaar wilde niet reageren op het incident.