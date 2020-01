Hengelose fotograaf genomineerd voor Jos van Leeuwen Fotoprijs

De Hengelose fotograaf Eric Brinkhorst is een van de vijf genomineerden voor de Jos van Leeuwen Fotoprijs. Hij is genomineerd met zijn foto waarop een man een veilige plek zoekt tussen rondvliegende houtskooldeeltjes tijdens de brand van het traditionele vreugdevuur in Scheveningen.

De prijs wordt voor het tweede jaar uitgereikt en is door het ANP en fotobureau Hollandse Hoogte georganiseerd. Naast Brinkhorst zijn foto's genomineerd van Siese Veenstra, Marcel van den Bergh, Marcel van Hoorn en Robin van Lonkhuijsen.

Jas in brand

Brinkhorst was blij verrast met zijn nominatie. "Ik had tijdens het fotograferen al wel het idee dat het een belangrijk onderwerp was." De foto die hij tijdens Nieuwjaarsnacht 2019 maakte, kwam nogal plotseling tot stand. "Mijn jas had al eerder in brand gestaan, toen ik met een mannetje of tien stond te schuilen."

"Ik zag de man lopen en wachtte op het juiste moment", vervolgt de fotograaf. "Door die rode gloed en het vuur werd het toch een mooie foto in lastige lichtomstandigheden."

Ook publieksprijs

De genomineerde foto's maken kans om tot de beste nieuwsfoto van 2019 verkozen te worden. Op 23 januari 2020 wordt de winnaar in Den Haag bekendgemaakt. "De concurrentie is vrij behoorlijk met andere nieuwsfeiten, zoals de aanslag in Utrecht en de winst van wielrenner Mathieu van der Poel."

Naast de juryprijs is er ook een publieksprijs. Ook hiervoor is Brinkhorst met dezelfde foto genomineerd. "Ik zit zelf in het bestuur van de Zilveren Camera, de grootste fotojournalistieke prijs van Nederland. Daar kan ik dus niet aan meedoen. Dit voelt als een stukje erkenning."