De Beentjes van Sint-Hildegard: een Twentse film voor heel Nederland

Een mooie ervaring, aldus de actrice. "Twents is mijn moedertaal. Je hebt dan een vrijheid die zo vanzelfsprekend is." Johanna speelt de rol van Gedda. Naast het spelen van de hoofdrol schreef Herman Finkers ook het scenario en Markeloër Johan Nijenhuis regisseerde de film.

"Het is een verhaal over een man en een vrouw die al heel lang samenzijn en een bepaalde manier van met elkaar omgaan hebben gevonden, maar op een dag ontdekt hij dingen waarvan hij denkt 'dit klopt helemaal niet in mijn relatie'", legt Johan uit.

Tekst gaat verder onder de video

"Het zijn wel twee mensen die echt van elkaar houden. Maar wat aanvankelijk gezorgd heeft voor hun relatie, dat drijft nu diezelfde relatie weer uit elkaar", vult Herman aan. Hij speelt Jan, Gedda's man. De Beentjes van Sint-Hildegard is gebaseerd op de Tsjechische film Teorie tygra.

Première

Op 10 februari gaat de film in Tuschinski (Amsterdam) in première. Twee dagen later is er een Twentse première in Enschede. Volgens Johan is deze film een gok. "Maar om met Johanna en Herman te mogen werken was zo'n feest. En als een verhaal goed verteld wordt, maakt het niet uit of dat in het Zweeds, Frans of Twents is. Dan is het gewoon een goed verhaal."

Zaterdag 18 januari zijn Herman Finkers en Johanna ter Steege te gast in het radioprogramma Groot Onderhoud. Te horen van 09.00 tot 10.00 uur op radio Oost.