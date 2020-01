Haaksbergenaar zit met zilveren ring in maag: 'Wie is Saskia?'

Henks echtgenote Susanne probeert nu via de sociale media de rechtmatige eigenaar van de ring op te sporen.

"Eerlijk gezegd was het al een paar jaar geleden dat we die ring vonden", vertelt Susanne. "We zaten er wat mee in onze maag. Wisten niet goed wat we ermee moesten. Naar de politie brengen? Een oproep plaatsen?"

Vergetelheid

Waarop het kleinood in de vergetelheid raakte. "Maar onlangs vonden we 'm weer terug. Waarop ik er een bericht aan heb gewijd op Facebook. Dat leverde best wat reacties op en het bericht is heel wat keren gedeeld, maar tot op heden zonder resultaat."

Haaksbergen telt nogal wat toeristen, maar zelf vermoedt Susanne dat de ring van iemand uit Haaksbergen moet zijn. "De ring lag namelijk in een speciale opslag in het buitengebied bij de basisschool Honesch, waar particulieren hun oud papier kunnen inleveren. Toeristen kennen die opslag niet."

Inscriptie

De zilveren ring heeft een inscriptie: 'Saskia, 28-06-2002'. Een van de tips die Susanne via Facebook kreeg: probeer te achterhalen wie er op die datum in Haaksbergen zijn getrouwd. "Maar het lijkt me eerlijk gezegd eerder een vriendschaps- dan een trouwring. Omdat trouwringen in die tijd naar mijn idee vaker van goud waren. Hoe dan ook, we hopen nu eindelijk de rechtmatige eigenaar van deze ring te achterhalen. En dat we die persoon hier dan gelukkig mee kunnen maken."