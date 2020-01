Molecaten verlengt als hoofdsponsor van PEC Zwolle

Edwin Peterman, commercieel directeur PEC Zwolle, is blij dat ondanks de mindere resultaten de belangrijkste sponsor de club trouw blijft: "In de fase waarin we zitten mogen we als club trots zijn dat we dit partnership verder uitbouwen. Op naar een mooi nieuw hoofdstuk van onze krachtige samenwerking", stelt hij in een verklaring.

Familie

Tim Slager, directielid van Molecaten, geeft op zijn beurt aan dat hij het juist nu belangrijk vindt om zijn verantwoordelijkheid te nemen: "Al vijf jaar zijn wij met heel veel plezier hoofdsponsor van PEC Zwolle. In de loop der jaren is onze samenwerking steeds sterker en intensiever geworden. Familie steunt elkaar in goede en in mindere tijden. De club kan in de huidige fase de steun goed gebruiken. We hebben alle vertrouwen in PEC Zwolle en kijken uit naar de toekomst."