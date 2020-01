Van der Kraan predikt rust bij FC Twente: "Van paniekvoetbal is nooit iemand beter geworden"

Het glas is nog altijd halfvol bij de directie van FC Twente. Algemeen directeur Paul van der Kraan liet in zijn nieuwjaarstoespraak weten dat er absoluut geen sprake is van een crisis in De Grolsch Veste en hij predikt rust: "Van paniekvoetbal is nooit iemand beter geworden. Het is zaak om de rust te bewaren."

Verder liet Van der Kraan weten dat er deze window naast Giovanni Troupée nog meer versterkingen bij gaan komen. "Ted van Leeuwen (technisch directeur red.) slaapt met zijn telefoon. Als er nieuws is, zullen we dit melden", aldus Van der Kraan. "Alles staat in het teken van handhaving in de Eredivisie."

Subtop en topsport

Naast de bespiegelingen over de huidige prestaties liet Van der Kraan weten dat FC Twente op financieel en commercieel vlak in de lift zit. Grote dank ging bij de borrel uit naar de Noabers, sponsors en de supporters voor de trouwe steun in het afgelopen jaar, waarin FC Twente terugkeerde naar het hoogste niveau. Van der Kraan keek ook vooruit richting de samenwerking met Heracles Almelo en liet hij doorschemeren dat ook de accommodatie onder handen moet worden genomen. Maanden trainen op het complex van Barbaros past niet bij topsport, stelt Van der Kraan. De directeur hoopt met FC Twente de komende jaren stappen te zetten om weer structureel bij de subtop te horen. "We moeten terug naar de status van weleer. FC Twente moet weer FC Twente worden."