Wat vind jij: Almelo krijgt een dierenvoedselbank - we slaan nu echt door..

Wat als je financieel niet meer in staat bent om je huisdier te onderhouden? Dan is er in Almelo een alternatief: daar start woensdag de eerste dierenvoedselbank.

De Dierenvoedselbank is er straks voor alle klanten van de reguliere voedselbank en kan dankzij sponsoren voer voor alle huisdieren aanbieden. Dat is bittere noodzaak, aldus de initiatiefnemers. Want, zo stellen zij, het gebeurt nog regelmatig dat mensen afstand moeten doen van hun huisdier. Dat eindigt dan in het asiel of, erger nog, op straat.



Wat vind jij? Een mooi initiatief of is het verspilde energie, die beter in een ander goed doel had kunnen worden gestoken? Laat ons weten wat jij vindt door te stemmen en te reageren, hieronder en op Facebook.