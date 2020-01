Topklassering voor Gert Huzink in negende etappe Dakar Rally

Een prima dag voor Gert Huzink in de Dakar Rally. De truckbestuurder van het Riwald Dakar Team uit Manderveen kwam als vijfde over de streep in de negende etappe. Het beste resultaat tot nu toe.

Hij was met die prestatie ook de beste Nederlander. Hij had in totaal een achterstand van een kleine tien minuten op ritwinnaar Andrei Karginov, die ook aan de leiding gaat in het algemeen klassement.

Topklassering

Huzink wilde ook voor een topplek in het algemeen klassement gaan tijdens de woestijnrally, maar tijdens de openingsetappe konden die aspiraties al over boord. Later tijdens de Dakar viel ook zijn monteur nog uit, waardoor hij alleen nog met zijn navigator in de truck rijdt.

Volg ook de verrichtingen van Mirjam Pol tijdens deze Dakar Rally.