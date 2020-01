Politie doet ook inval in Glanerbrug: hennepkwekerij ontmanteld

Nadat eerder vandaag twee invallen werden gedaan in Enschede, heeft de politie ook een derde inval gedaan in een woning in Glanerbrug. De politie ontdekte een hennepkwekerij met de benodigde apparatuur.

De woning staat aan de Rondostraat, in de wijk Oikos. Agenten hebben de apparatuur vernietigd en de planten in beslag genomen. Het is nog onduidelijk hoeveel planten er precies in de woning stonden.

Bij de acties eerder deze dag werden in totaal vier personen aangehouden. De politie zegt dat het om een lopend onderzoek gaat. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden bij de inval in Glanerbrug.