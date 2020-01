Politie deelt foto van man die handgranaat aan deur bar Bruut hing

De politie heeft een foto gedeeld van de dader die gisternacht een handgranaat aan de deur van bar Bruut in Zwolle hing. Het gaat om een gemaskerde man, die donker gekleed was.

De granaat werd vanochtend rond half negen ontdekt door een passant. Volgens de politie is de granaat rond één uur 's nachts opgehangen door een man die vanaf de Dijkstraat kwam aanlopen. Hij rende vervolgens ook in die richting weg.

Het is het tweede granaat-incident bij de bar; in oktober 2018 werd ook een granaat aan de deurklink gehangen. Een paar maanden later, in februari 2019, ontploften midden in de nacht twee handgranaten bij het woonadres van de eigenaar in Zwolle-Zuid. De dader of daders zijn nooit gepakt.

'Donderslag bij heldere hemel'

Het incident van vanochtend kwam voor eigenaar Bob Kooistra als donderslag bij heldere hemel. "Bij het vorige incident had ik vermoedens wie erachter kon zitten, maar nu heb ik geen idee." De bar moet de komende twee weken dicht blijven.

Volgens Kooistra ging het net weer lekker met de bar, na een roerige periode waarin hij in de clinch lag met de gemeente over vergunningen. Maar de relatie met de gemeente is inmiddels helemaal hersteld, laat de eigenaar weten. Hij gaat dan ook niet tegen het sluitingsbevel in beroep; "We hebben goede gesprekken gehad."