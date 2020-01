Bericht van Mirjam Pol uit de Dakar Rally: goede klassering, maar blij is anders

Toch is Pol, die vandaag aan de tiende etappe begint, zelf niet helemaal blij: “Het was een moeizame dag, het eerste gedeelte was zwaar, ook fysiek, met veel stenen. Daar hadden ze al voor gewaarschuwd, het was ‘Morocco Style’, zeg maar. Ik kwam er niet lekker in, het kostte me allemaal heel veel moeite. Wie had dat nou gedacht? Dat overkomt mij normaal gesproken nooit."

Te hard

En bovendien heeft ze te hard gereden, gisteren. "Ik reed in een twintig kilometer lange speedzone waar we maximaal negentig kilometer per uur mochten. Dat ging goed maar die ging weer over in een speedzone waar we maar vijftig kilometer per uur mochten, en dat zag ik te laat.”

Mirjam Pol in actie tijdens Dakar (Foto: FOTOP)