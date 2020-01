Vertraging op A1 en A35 door ongelukken, files lossen op

Weggebruikers moeten vanochtend rekening houden met vertraging door ongelukken op de de A1 bij Bathmen en de A35 bij Almelo. Wat er precies is gebeurd en of er gewonden zijn gevallen bij de ongevallen, is niet bekend.

Het ongeluk op de A35 gebeurde in de richting van Enschede bij Almelo-West. De weg was hierdoor tijdelijk afgesloten. Verkeer werd via de vluchtstrook om het ongeval geleid. Op het hoogtepunt bedroeg de vertraging bijna een uur.

Inmiddels is de weg weer vrij en lost de file op. Ook in de andere richting, ter hoogte van Borne, ontstond een kijkersfile.

Ongeluk op A1

Ook op de A1 moesten weggebruikers vanochtend aanschuiven in de rij, omdat er tussen afrit Markelo en Bathmen een ongeluk was gebeurd. Door opruimwerkzaamheden was de linkerrijstrook tijdelijk afgesloten, maar deze is inmiddels weer vrij.

Op het hoogtepunt bedroeg de vertraging ruim drie kwartier.

Ongeluk op A28

Door een ongeval vanochtend bij Nieuwleusen ontstond ook een korte file op de A28 in de richting van Zwolle. De linkerrijstrook was tijdelijk afgesloten door het ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij en de file is opgelost.