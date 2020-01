Zoveel misdrijven vonden vorig jaar plaats in jouw gemeente

Jarenlang nam het aantal misdrijven in Overijssel af, maar vorig jaar is het aantal gestegen. In onze provincie registreerde de politie in 2019 in totaal 42.223 misdrijven, een stijging van 1,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. In de kaart onderaan dit bericht kan je zien hoeveel misdrijven plaatsvonden in jouw gemeente.

De meeste misdrijven in Overijssel hebben te maken met fraude. De politie registreerde in onze provincie vorig jaar 5.314 gevallen van zogeheten 'horizontale fraude', waaronder zaken vallen als identiteitsfraude, faillissementsfraude en verzekeringsfraude. Dit cijfer steeg ten opzichte van 2018 met maar liefst 28 procent.

Andere veel voorkomende misdrijven in Overijssel waren vorig jaar diefstal van (brom/snor)fietsen (5.093 keer), verkeersongevallen (4.923) en vermogensdelicten (4.847).

Enschede spant kroon

Van de Overijsselse gemeenten is het Enschede waar vorig jaar de meeste misdrijven werden gepleegd: 8.967 stuks. Deventer en Hengelo volgen op ruime afstand met respectievelijk 4.657 en 3.730 misdrijven. De minste misdrijven vonden plaats in de gemeente Tubbergen, daar registreerde de politie er 307.

Met een stijging van 1,2 procent doet Overijssel het overigens beter dan het landelijke gemiddelde. In heel Nederland liep het aantal misdrijven op van 770.251 naar 800.599, een stijging van bijna 4 procent.

Jongeren

De politie ziet dat meer jongeren delicten plegen. Vooral bij online fraude neemt het aantal verdachten onder de achttien jaar flink toe. Jongeren lijken vanachter de computer of met de smartphone in de hand vaker dan voorheen criminele activiteiten te ontplooien. Fraude plegen via Marktplaats of hun bankrekening beschikbaar stellen als katvangers voor witwassen, is eenvoudiger en loont meer dan bijvoorbeeld een inbraak plegen.

Een nieuwe ontwikkeling is het aantal ernstige incidenten met steekwapens waarbij de laatste tijd veel jongeren betrokken waren. Of het hier gaat om een serie incidenten of dat het te maken heeft met een cultuurverandering onder jongeren waarin wapenbezit toeneemt, is volgens de politie lastig te zeggen. Met name vanuit de Randstad komen signalen dat jeugdigen vaker messen bij zich dragen.