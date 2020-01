Ingekleurde deportatie-foto uit Zwolle is klaar, bekijk hier het resultaat

'Het mag niet fout gaan’, schoot steeds door het hoofd van Zeemering toen hij een maand geleden voorzichtig de eerste kleuren aanbracht. Zeemering was door RTV Oost gevraagd om de foto in te kleuren. “Je wilt dat wat er op de foto te zien is nog beter zichtbaar wordt. Het verhaal is heel heftig. Het moet dus geen kleurplaat worden, maar de kleuren moeten juist zo realistisch mogelijk zijn”, vertelt Zeemering.

Zeemering dook daarom het archief van het Historisch Centrum Overijssel in om bijvoorbeeld onderzoek te doen naar de kleuren van de brug. “Ik ben nog op zoek gegaan naar bouwtekeningen, alleen over het kleurgebruik kon ik helaas niets vinden.” Toch is de Zwollenaar er behoorlijk zeker van dat de kleuren kloppen. “Ik heb veel andere bruggen uit die tijd gezien en die hadden allemaal deze blauwgrijze kleur. Voor Rijkswaterstaat was dat een soort standaardkleur.”

Lees hier: Duistere deportatie-foto Zwolle krijgt kleur

Inkleuren kleding

Het meest lastig vond Zeemering het inkleuren van de kleding. “Daarvoor heb ik foto’s bestudeerd van kleding die in die tijd gedragen werd. Dit is een beetje giswerk, maar de stijl was in elk geval erg monotoon. Dat zie je dus nu ook terug.” Met het inkleuren van de gele davidssterren kreeg de foto direct een andere lading. “Bij een zwart-wit foto hadden het ook vluchtelingen kunnen zijn van een bombardement, maar nu in kleur zie je veel eerder dat het hier op een deportatie van Joodse mensen gaat.”

De foto werd eind vorig jaar ontdekt door een medewerker van het Historisch Centrum Overijssel, vanwege een landelijk fotoproject, waarbij in elke provincie bijzondere foto’s uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog worden opgespoord. Het is voor eerst dat in Overijssel een foto werd gevonden waarop de deportatie van Joodse mensen te zien is. En ook landelijk is het een unieke foto, omdat buiten Amsterdam maar weinig foto’s hierover bekend zijn.

De originele zwart-wit foto die gevonden werd in het archief van HCO in Zwolle (Foto: Simon Dirk Terpstra)

‘Nooit meer vergeten’ Op de foto valt nog de rode kleur van een boom op. “Het was herfst toen de foto werd gemaakt, dus heb ik de boom een rode tint gegeven”, aldus Zeemering. Hij wandelt vaak zelf op deze plek in Zwolle waar veel huizen er nog steeds precies hetzelfde uitzien. “Sinds het inkleuren van de foto heeft deze plaats een andere betekenis gekregen, omdat je zo goed beseft wat hier tijdens de oorlog gebeurd is.” Zeemering hoopt dat het project eraan bijdraagt dat meer mensen zich bewust worden van deze trieste geschiedenis.” Lustrumjaar Dit jaar is het precies 75 jaar geleden dat er een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. In Overijssel zijn er vanwege het lustrumjaar honderden activiteiten. Een overzicht is hier te vinden. De officiële aftrap van het lustrumjaar gebeurt vandaag in Goor door Commissaris van de koning Andries Heidema. RTV Oost organiseert dit jaar met verschillende partners een vrijheidstour door de provincie. Die start op 1 april in Enschede en eindigt op 17 april in Kampen. Vijftig oorlogsfoto's De originele foto zwart-wit foto is ondertussen onderdeel van een selectie van vijftig foto’s die het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Overijssel vertellen. Een regionale jury heeft de afgelopen week een selectie gemaakt uit alle publieksinzendingen. De foto’s worden vandaag gepresenteerd tijdens de provinciale aftrap van het lustrumjaar ‘75 jaar vrijheid’ in Goor. Vijfentwintig foto’s komen in aanmerking voor een landelijke tentoonstelling. Welke foto’s dat zijn bepalen de inwoners van Overijssel. Stemmen kan hier.