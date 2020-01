Brute Deventer moord op Bosniër op cold case-kalender

COLD CASE-KALENDER De politie verspreidt sinds enkele jaren onder gedetineerden van Nederlandse gevangenissen kalenders met onopgeloste misdrijven. Ieder exemplaar bevat 52 cold cases, voor elke week één. Rechercheurs hopen daarmee op tips die voor een doorbraak kunnen zorgen in slepende onderzoeken.

Op de vierde editie, die vandaag wordt gepubliceerd, is er aandacht voor de wrede moord op 'Cazim', de bijnaam waaronder de meeste mensen hem kenden. Eerder al vandaag besteedde RTV Oost aandacht aan de moord op de Oldenzaalse tekenlerares Diana Winkel.



Nadat Hebib zijn vaderland was ontvlucht, belandde hij in het asielzoekerscentrum in Schalkhaar, onder de rook van Deventer. Nadat hij in 1994 een verblijfsvergunning kreeg, ging hij wonen in een appartement aan de Molenstraat in de Deventer binnenstad.

Teruggetrokken leven

Daar leidde hij een wat teruggetrokken leven. Omdat hij amper Nederlands sprak, moest hij van een uitkering rondkomen. Tegelijk hield hij er een heel sober bestaan op na. Zo leefde hij zo ongeveer op koffie en brood. Nadat zijn ontzielde lichaam werd ontdekt, bleek bijvoorbeeld zijn koelkast volgepropt met broden.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De met broden volgepropte koelkast van het slachtoffer (Foto: Politie)

Ook had hij de gewoonte om grote hoeveelheden sigaretten van het merk Houston in te slaan, waarna hij de cellovaantjes en het zilverpapier eraf peuterde. Vanwege die zuinige leefstijl had Hebib naar verluidt toch geld weten te sparen. Iets wat hij ook aan anderen vertelde.

Vreemd loopje

Hebib, slechts 1.58 meter groot met een tenger postuur, viel verder op vanwege zijn in het oog springende, wat eigenaardige loopje: een soort dribbelpasje. Op marktdagen was hij vaak in de binnenstad te vinden, waar hij dan andere oud-Bosniërs ontmoette.

Homoseksueel

Hebib was homoseksueel, waar in de Bosnische cultuur een groot taboe op rust. Hij was geregeld te vinden in het oude plantsoen, dichtbij het Vogeleiland in de buurt van het NS-station. Een bekende homo-ontmoetingsplek.

Schedel ingeslagen

Het was een buurman die 16 januari de politie alarmeerde omdat hij Hebib al een paar dagen niet had gezien. Een wijkagent ontdekte vervolgens Hebibs stoffelijk overschot. Later onderzoek wees uit dat de man de schedel was ingeslagen, waarna hij - terwijl hij al stervende was - werd vastgebonden aan handen en voeten.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Het wooncomplex aan de Molenstraat waar Hebib van het leven werd beroofd (Foto: Politie)

Ook bleek een kast doorzocht, maar onduidelijk is of er geld is buitgemaakt. Wel is er een Rabo-bankpasje verdwenen, maar daarmee is nooit geld opgenomen.

Onderzoek nieuw leven inblazen

De ruim twintig jaar oude moord krijgt nu een vermelding op de cold case-kalender in een ultieme poging het misdrijf alsnog op te lossen. Vat staat dat Hebib in de laatste periode van zijn leven een angstige indruk maakte. Aan kennissen vertelde hij dat hij de indruk dat hij werd gevolgd.

Incidenten

Ook deden zich vlak voor zijn dood twee opmerkelijke incidenten voor. Zo had Hebib begin januari ruzie met twee mannen, omschreven als Zuid-Europese types, die hem bedreigden en tegen een winkelruit duwden. Ook had hij in het oude plantsoen ruzie met twee mannen, vermoedelijk van Joegoslavische afkomst.

De recherche gaat er vanuit dat Hebib zijn moordenaar(s) moet hebben gekend. Hij heeft namelijk zelf de deur van zijn appartement opengedaan, terwijl hij dat normaal gesproken bij vreemden eigenlijk nooit deed.

Nieuw leven inblazen

Met de vermelding op de cold case-kalender hoopt de politie het onderzoek nieuw leven in te blazen. Daarbij is de hoop onder meer gevestigd op enkele telefoontjes die de politie gedurende het onderzoek eerder al eens binnenkreeg. Deze bellers zeiden meer informatie over het misdrijf te hebben of beweerden er zelfs verantwoordelijk te zijn voor het misdrijf. Voordat het gesprek echter op gang kon komen, werd de verbinding alweer verbroken.