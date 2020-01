Eindelijk schot in hoofdpijndossier Rotbrink in Ommen

Er zit eindelijk schot in het hoofdpijndossier van bedrijventerrein De Rotbrink in Ommen. Meer en meer ondernemers weten de weg naar het terrein te vinden. Dit jaar worden de bouwstraten woonrijp gemaakt en komen er fiets- en wandelpaden, zo maakte wethouder Leo Bongers bekend.

Waar het vroeger drukte van belang was en er luid gejuich vanaf de tribunes van de voetbalclubs klonk, werd het na 2009 ijzig stil op de Rotbrink in Ommen. Het terrein en de opstallen werden gesloopt om plaats te maken voor industrie. Onder de naam De Drieslag werden nieuwe plannen voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein op de plek van de sportvelden gelanceerd. Het nieuwe sportpark De Westbroek zou in Arriën aangelegd worden en in het voormalig bedrijvengebied op de Haven moest woningbouw komen. Dit plan zou vijftig miljoen kosten.

Het verliep allemaal niet zo voorspoedig. Eind 2008 ontstonden problemen over de vooruitzichten op de derde slag, de woningbouw. Al gauw werd geconstateerd dat aanzienlijke onvoorziene kostenstijgingen de plannen bemoeilijkten. Er kwamen grote afwijkingen van de oorspronkelijke ramingen van de grondexploitatie boven water.

Stekker eruit

Na onderhandeling met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) trok de gemeente Ommen in maart 2012 de stekker uit de plannen voor De Drieslag. De tekorten op de bouwplannen in het havengebied zouden oplopen tot in de miljoenen. Het verlies was groot, maar dit namen de gemeente Ommen en de BNG voor hun rekening.

Inmiddels gaat het de goede kant op met de Rotbrink. Sinds 2010 is de verkoop schoorvoetend op gang gekomen. In dat jaar maakte een autobedrijf de oversteek van de Haven Oost naar de Rotbrink. Al gauw volgden een reclamebureau en een bouwbedrijf. Ook een sportschool durfde de stap te wagen en vestigde zich in 2012 op het bedrijventerrein. En er volgenden er meer.

Van het totale terrein is inmiddels 60 procent verkocht. Wethouder Bongers meldt dat er recent weer twee kavels zijn verkocht aan lokale ondernemers. De eigenaar van een bouwbedrijf gaat de Schurinkstraat verlaten en heeft zijn zinnen op de Rotbrink. Ook een potgrondwinkel verhuist naar het terrein. Een aantal kavels is nog onder optie.

Fiets- en wandelpaden

Na het gereedkomen van nog eens twee grote in aanbouw zijnde bedrijven wordt in de tweede helft van dit jaar begonnen met de herinrichting van het bouwterrein. De bouwstraten worden woonrijp gemaakt en er worden fiets- en wandelpaden aangelegd. “Door deze ontwikkeling hopen we meer bedrijven te kunnen overtuigen om zich op de Rotbrink te vestigen”, aldus wethouder Bongers.