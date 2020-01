Gedeputeerde Boerman wil geen eigen bushalte in Zwolle

Jarenlang hoefden de bewoners maar enkele tientallen meters te lopen naar de bushalte. Maar sinds februari vorig jaar is de halte naar 300 meter verderop verplaatst. En dat veroorzaakt problemen bij de bejaarde en slecht ter been zijnde bewoners. Ze komen naar eigen zeggen hierdoor in een isolement terecht.

Vandaag kwam gedeputeerde Bert Boerman, die over mobiliteit gaat in onze provincie, tekst en uitleg geven aan de bewoners. Als schot voor de boeg hadden de bewoners alvast een nieuwe halte geplaatst dichtbij 't Hoge Huis.

Niet onthullen

"Als de gedeputeerde dit bord onthult dan is dit een alvast een voorschot. We hebben de halte naar hem vernoemd, dus dan kan hij niet weigeren", zegt bewoonster en een strijdvaardige Corrie Kranenburg.

Boerman wil zijn 'eigen' halte niet onthullen. "Ik ga geen halte onthullen die niet echt bestaat en waarvan we niet weten of die gaat komen. Maar als er in de toekomst wel een halte komt dan zal ik de eerste zijn die hier naartoe komt om hem te onthullen", zegt Boerman. "Erg jammer dat hij dat niet wilde doen. Maar we zijn blij dat hij gekomen is om naar ons te luisteren", zegt Kranenburg.

De 'nieuwe'bushalte van Bert Boerman (Foto: RTV Oost)

Geen toezeggingen

Al snel wordt duidelijk dat Boerman geen harde toezeggingen kan doen. De wijk is nog in ontwikkeling, andere delen van de wijk moeten ook een halte dichtbij hebben, het is een financiële kwestie en er zijn meerdere partijen bij betrokken. Boerman zegt toe in gesprek te gaan met alle betrokken partijen en te kijken wat er mogelijk is.

Dit laat nog wel even op zich wachten. Er komt in december van dit jaar een nieuwe concessie en dan wordt opnieuw gekeken naar de routes. Op zijn vroegst zou deze volgend jaar juni in gebruik genomen kunnen worden.

Ondertussen blijven de bewoners strijdvaardig. "Er staat een handtekeningenactie gepland en ook de Rijdende Rechter is in beeld", zegt Kranenburg.