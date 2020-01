Remkes over rapport stikstofuitstoot luchtvaart: "Iedereen interpreteert dit in zijn eigen straatje" (Foto: RTV Oost)

Actievoerders tegen Lelystad Airport putten hoop uit het advies van de commissie Remkes, dat vandaag haar rapport presenteerde over de stikstofuitstoot en de luchtvaart. Maar zij moeten zich niet rijk rekenen, waarschuwde Johan Remkes. "Iedereen interpreteert dit in zijn eigen straatje."

Uitspraken als 'op grond van het advies kan Lelystad Airport niet open' of 'op grond van het rapport kan Schiphol niet uitbreiden' kloppen volgens Remkes niet. "Dat staat niet in ons rapport."

De enige juiste samenvatting is volgens Remkes dat groei wel degelijk mogelijk is, maar er dan tegelijkertijd aantoonbaar een bijdrage geleverd moet worden aan de uitstoot-reductie. En dat laatste is volgens Remkes iets dat best haalbaar is.

'Minimaal vertraging'

De gezamenlijke actiecomités denken dat er minimaal vertraging ontstaat naar aanleiding van dit rapport, zegt Jaap Kloosterziel. "Dit is heel goed nieuws, want dit moet betekenen dat Lelystad Airport niet opengaat in 2020." Er moet volgens de actievoerders opnieuw gekeken worden naar onder meer de milieueffectrapportage.

GroenLinks Kamerlid Suzanne Kröger denkt ook dat de geplande opening van de luchthaven - later dit jaar - door het advies van de commissie Remkes niet haalbaar is. "Het is onbestaanbaar dat we in deze stikstofcrisis, waarin boeren enorme stappen moeten zetten om de stikstofuitstoot te verlagen, we een nieuw vliegveld openen voor goedkope vakantievluchten. Ook de luchtvaart moet haar eerlijke aandeel leveren."