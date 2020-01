Apollo 8 verzuimt matchpoints te benutten en ziet Sliedrecht Sport bekerfinale bereiken

De halve finales van het bekertoernooi zijn het eindstation voor de volleybalsters van Apollo 8. In de Bornse sporthal De Veste was regerend beker- en landskampioen én huidig koploper Sliedrecht Sport na een echte bekerthriller, waarin Apollo 8 zelfs matchpoints kreeg, uiteindelijk toch te sterk: 2-3.

Daarmee lieten de dames van het coachende duo Thijs en Bart Oosting na revanche te nemen voor de verloren bekerfinale van vorig seizoen, toen Sliedrecht Sport eenvoudig zegevierde met 3-0. Zo makkelijk ging het deze keer echter niet.

Matchpoints

Apollo 8 nam brutaal de leiding in de beslissende vijfde set, kwam zelfs op een voorsprong van 14-12 en kreeg dus kansen om de finale te bereiken, maar uiteindelijk was de spanning toch groot. Sliedrecht Sport bleef ijzig kalm, maakte geen fouten en kantelde de vijfde set volledig in haar voordeel (14-16), waardoor Apollo 8 uitgeschakeld werd in de halve finales (25-23, 24-26, 20-25, 25-13 en 14-16).

Het was voor Sliedrecht Sport alweer de derde zege van het huidige seizoen op de Bornse equipe. In Zuid-Holland zegevierde de titelhouder met 3-1 en ook de allereerste wedstrijd deze jaargang, de strijd om de Supercup, werd gewonnen van Apollo 8 (3-0). Zondagmiddag krijgt Apollo 8 een kans op revanche. In Borne staat er dan wederom een treffen tussen beide teams op het programma, maar dan in het kader van de reguliere competitie.