Na dertig jaar oplossing voor beruchte Gat in de Markt in Haaksbergen

Er lijkt eindelijk een oplossing voor het beruchte 'Gat in de Markt' in Haaksbergen (Foto: Frederique van Egmond)

Na bijna dertig jaar van bakkeleien en talloze ideeën die de revue passeerden, lijkt er eindelijk een oplossing voor het beruchte 'Gat in de Markt' in Haaksbergen. Vanavond zijn de plannen gepresenteerd, waarmee het Haaksbergse gemeentebestuur dit hoofdpijndossier eindelijk verwacht te kunnen sluiten. Opvallend is dat twee projectontwikkelaars aanvankelijk als rivalen tegenover elkaar stonden, maar nu gezamenlijk optrekken in dit plan, dat onder meer voorziet in appartementen en een supermarkt.

Bij het 'Gat in de Markt' draait het om een braakliggend perceel, precies tussen twee winkels in, waarbij het gemeentebestuur er drie decennia lang maar niet uit kwam hoe dat ingevuld moest worden. Dit hoofdpijndossier houdt al sinds 1992 de Haaksbergse politiek bezig. Vorig jaar werd becijferd dat 'Het Gat' de gemeenschap tot nog toe al 6,8 miljoen euro heeft gekost en dat daar jaarlijks 50.000 euro aan rentelasten bovenop komt zolang er niets zou gebeuren.

Krachten bundelen

Vanavond hebben in het gemeentehuis van Haaksbergen de projectontwikkelaars Ben Roerink en Nortwick echter hun plannen ontvouwd, twee partijen die aanvankelijk volop met elkaar concurreerden om de prestigieuze opdracht binnen te slepen. Na enkele rechtszaken besloten Roerink en Nortwick uiteindelijk hun krachten te bundelen. Dit plan is weliswaar nog niet tot achter de komma uitgewerkt, maar duidelijk is wel dat daarin ook een supermarkt is opgenomen. Een winkelfunctie die aanvankelijk onder andere ondernemers nogal gevoelig lag.

Appartementen

In het plan wordt onder meer gesproken over horeca- of winkelruimte aan de kant van de Markt en aan de achterzijde een supermarkt. Het grasveld aan de Hibbertsstraat, het voormalige terrein De Bron, wordt ingezet voor appartementen en bovengrondse parkeerplekken. In het plan wordt ook een openbaar park meegenomen.

Lidl of een andere supermarkt?

Welke supermarkt naar 'Het Gat' gaat, is nog niet bekend. Er wordt nog onderzocht of er belangstelling is onder bestaande supermarkten of ze willen verhuizen naar het nieuw te bouwen gebouw. Dat is ook wat eerder door de gemeenteraad afgesproken is. Onder het gebouw komt een ondergrondse parkeergarage, waar bezoekers van de supermarkt kunnen parkeren. Ook de bewoners van de appartementen kunnen hier terecht.

Draagvlak

De verantwoordelijk wethouders, Jan-Herman Scholten en Louis Koopman, zijn blij met het plan zoals het er nu ligt. “Het is nadrukkelijk nog wel een concept-plan. We vinden het echter belangrijk om belangstellenden vroegtijdig te informeren. Misschien hebben omwonenden en centrumondernemers bij voorbaat al opmerkingen die we kunnen gebruiken voor de uitwerking. We kunnen niet aan alle wensen voldoen natuurlijk, maar laten we dat op zijn minst proberen, zodat het plan kan rekenen op zo veel mogelijk draagvlak”, zo geeft Scholten aan.



'Neuzen zelfde kant op'

Ook beide ontwikkelaars zijn tevreden met de stappen die tot nu toe gezet zijn. “Alle partijen hebben de neuzen dezelfde kant op staan”, geeft Bart Kienhuis van Nortwick aan. “Dat moeten we zo houden. Daarom gaan we ook de komende tijd in gesprek met de verschillende belanghebbenden." Ben Roerink is als echte Haaksbergenaar blij met een gezellig en levendig centrum. “Daar doen we met elkaar ontzettend ons best voor.”

Geschiedenis

Bijna dertig jaar werd door de gemeente Haaksbergen geprobeerd de Markt aantrekkelijker te maken, maar zonder effect. Uiteindelijk waren twee ontwikkelaars geïnteresseerd in het bebouwen van het echte gat, een stuk braakliggend terrein en het naastliggende pand dat gesloopt moet worden.

'Geen dertigste verjaardag'

Ontwikkelaar Nordwick kreeg uiteindelijk de mogelijkheid om te ontwikkelen en niet Ben Roerink, die eigenaar is van het voormalige pand van Konings en het braakliggende terrein waar vroeger De Bron stond. Pas nadat de Raad van State zich boog over het Marktplan kwamen beide partijen er samen uit. Ondertussen was 'Het Gat' een doorn in het oog van Scholten en Koopman. Laatstgenoemde heeft diverse keren aangegeven de dertigste verjaardag van het dossier niet te willen vieren. Met de huidige ontwikkelingen lijkt het mogelijk het dossier op tijd te kunnen sluiten.