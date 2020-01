Raad in Zwolle met spoed in debat over veiligheidssituatie

Raad wil spoeddebat over veiligheidssituatie in Zwolle (Foto: RTVOost / Ruud Dilling)

De voltallige gemeenteraad van Zwolle wil een zogeheten interpellatiedebat over de veiligheidssituatie in Zwolle. Dat is een zwaar middel om informatie te krijgen van het college over een politiek actueel en gevoelig onderwerp. Dit naar aanleiding van de vondst gisteren van een handgranaat aan de deur van bar Bruut.

In het debat hoopt de raad te horen van de burgemeester welke inzet nodig is om de veiligheid op straat te waarborgen. De raadsleden maken zich zorgen over de veiligheid in Zwolle. "Criminaliteit in onze stad moet een halt worden toegeroepen. Voorkomen moet worden dat criminaliteit verankert in onze stad", schrijft VVD-fractievoorzitter Thom van Campen, die het debat namens de raad aanvraagt.

Het is al langere tijd onrustig in de provinciehoofdstad. In de afgelopen maanden vonden er vijf schietincidenten plaats in de stad. Bij een daarvan, op oudejaarsavond, werd Henk Wolters dodelijk getroffen.