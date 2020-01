Tubberger 'slaaf' gebruikt door hoofdverdachte in btw-carrouselfraude

Ze zijn eerder 'slachtoffer dan dader', dat verklaarden beide hoofdverdachten vandaag in de eerste zittingsdag in het proces met de naam 'Vertigo'. Opvallende veel Twentse bedrijven en personen spelen een rol in de btw-carrouselfraude, die wereldwijd werd uitgevoerd en waarin volgens Justitie de Belastingdienst voor tientallen miljoenen euro werd getild.

door Hans Bellert en Niek Spin

De meest opvallende Twentse link is de 'inzet' van de Tubbergse 'huisslaaf' die in 2016 werd 'bevrijd'. Het gezin dat hem vasthield werd later veroordeeld tot een jarenlange celstraf. Naar nu blijkt werd de toen 30-jarige Jeffrey ook door de hoofdverdachte Nico H. als 'katvanger' gebruikt.

Op zijn naam werd een elektronicabedrijf opgericht, waarin uiteindelijk voor drie miljoen euro aan goederen werd besteld. Ook dit elektronicabedrijf speelde een rol in de wereldwijde btw-carroussel waarin tientallen bedrijven samenwerkten om de belastingdienst op te lichten. Nico H. ontkent overigens misbruik en zegt dat de huisslaaf precies wist wat hij deed.

"Afgerekend op mijn verleden"

De 63-jarige hoofdverdachte Nico H. zei vandaag letterlijk: "ik word afgerekend op mijn verleden". Hij is eerder voor soortgelijke feiten veroordeeld, in 1998, 2004 en 2009. Hij handelde volop in BV's, naar eigen zeggen had hij er in 2010 tot 2012 zo'n veertig a vijftig verhandeld. Acht daarvan droeg hij over aan de andere hoofdverdachte, volgens eigen zeggen zonder betaling.

Pas als er geld zou worden verdiend zou hij provisie krijgen. Naar eigen zeggen heeft hij er nooit aan verdiend. Verklaringen van getuigen dat hij met bankpassen liep van de bedrijven en contant geld ophaalde, ontkende hij. Op de vraag van de rechter waarom hij de BV's overdroeg aan iemand waarvan hij wist dat hij eerder veroordeeld was zei hij: "iedereen verdient een tweede kans".

"Ik was aangeschoten wild"

De andere hoofdverdachte Remco V., die pas afgelopen augustus zijn straf had uitgezeten vanwege de miljoenenfraude met PalmInvest, ontkende ook. V. was toentertijd naar eigen zeggen "aangeschoten wild". Hij zou twee BV's hebben geweigerd van H. en verder geen zaken met de andere verdachte hebben.

Remco V. zegt dat Nico H. enkel naar hem wijst om "zijn eigen straatje schoon te vegen". Remco V. was toentertijd partner van Enschedeër Danny K.. Samen haalden ze zo'n dertig miljoen euro bij investeerders op, een bedrag dat grotendeels werd verbrast. Een boze investeerder ontvoerde Danny K. nog naar Antwerpen en knipte hem een teen af in een poging zijn investering terug te krijgen.

"Van geen kwaad bewust"

Overigens is ook V. zich van geen kwaad bewust van het schuiven met geld en BV's. V. zegt enkel meegeholpen te hebben met het opzetten van PDL Investments bij ondernemer D., in ruil hiervoor kreeg hij een lening. Omdat hij in Nederland niet meer aan werk kwam door het verleden met PalmInvest, nam hij hier genoegen mee. Hiervoor was geen leenovereenkomst afgesloten.

"Ik ging naar D. van PDL en ik vroeg om het geld wat ik nodig had. Dat kreeg ik dan", aldus de verdachte. Dit geleende geld kwam op zijn eigen rekening of die van zijn vriendin. Hij zou pas geld verdienen wanneer PDL succesvol werd. Opvallend is dat het geld voor deze lening van diverse rekeningen kwam, onder verschillende bedrijfsnamen. Ondernemer D. van PDL zou meerdere bedrijven hebben, zegt de verdachte. Daarom heeft hij er nooit vraagtekens bij gezet.

Overigens werd Remco V. afgelopen maandag aangehouden op Schiphol omdat hij niet aan zijn betalingsregeling voldeed die hem was opgelegd na de PalmInvest fraude. Hij ging vandaag terug naar zijn cel. Nico H. mocht voorlopig naar huis. Naar verwachting is de uitspraak in deze zaak, waarin nog acht verdachten worden gehoord, in maart.