Eric Whittie ook de komende drie jaar hoofd opleidingen van Go Ahead Eagles

Eric Whittie is ook de komende jaren hoofd opleidingen van Go Ahead Eagles. Hij heeft zijn contract in Deventer met drie seizoenen verlengd.

"Geweldig dat ik bij deze club verder kan blijven bouwen", zegt Whittie. "Ik heb het zó naar mijn zin in alles wat ik doe binnen Go Ahead Eagles. Als je ziet hoeveel mensen er dagelijks binnen de Voetbalopleiding bezig zijn, dan stemt mij dat tevreden. De komende jaren willen we stappen blijven maken met de Voetbalopleiding."

Lange termijn

Eerder verlengden ook technisch manager Paul Bosvelt en algemeen directeur Jan Willem van Dop hun verbintenis, beiden tot medio 2022. "Ik ben heel blij met dit langdurige dienstverband. Samen met Jan Willem, Paul en Alex Kroes bouwen we aan de lange termijn, ook op het gebied van de Voetbalopleiding. De hele beleidsstructuur ligt nu langdurig vast, daar ben ik blij mee."

Samenwerking

De samenwerking bevalt Whittie uitstekend. "We zijn op elkaar ingespeeld, kennen elkaar en hebben dezelfde gedachten. Iedereen staat honderd procent achter de jeugdopleiding van Go Ahead Eagles. Ik heb het gevoel dat we met z’n allen aan iets moois bouwen. We weten precies wat we willen en hoe we dat moeten invullen. Heerlijk om daar onderdeel van te mogen zijn", aldus Whittie.

Bosvelt

Bosvelt is eveneens content met de contractverlenging van Whittie. "Continuïteit binnen de organisatie is belangrijk. Voor de verdere ontwikkeling van de Go Ahead Eagles Voetbalopleiding is Eric een belangrijke pijler. Iedereen binnen de club is ervan overtuigd om te investeren in onze jeugd en met het aanblijven van Eric is de structuur van de Go Ahead Eagles Voetbalopleiding ook de komende jaren gewaarborgd. Met zijn schat aan ervaring, tomeloze energie en werkethiek zijn we ervan overtuigd dat hij onze opleiding naar een nog hoger niveau kan brengen", vult Bosvelt tot slot aan.