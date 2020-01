Kippenboertje Kay (14) andermaal beroofd van zijn 'eieren-geld': "Ik denk dat ik er maar mee stop"

Ze zijn z'n lust en zijn leven: de zestig kippen van Kay Langkamp (14) uit Luttenberg. Iedere ochtend is hij er maar wat druk mee. Maar vooralsnog heeft hij er genoeg van nu onbekenden andermaal met het wisselgeld van zijn eieren aan de haal gaan. "Ik denk dat ik er maar mee stop." Moeder Wendy: "We gaan de beelden van de bewakingscamera's maar eens goed nakijken..."

De ouders van Kay hadden tot afgelopen zomer de winkelboerderij Buitengewoon, aan de Hellendoornseweg in het buitengebied van Luttenberg. Moeder Wendy: "Die hebben we vijf jaar lang gehad, maar daar zijn we op een gegeven moment mee gestopt. Kay verkoopt echter nog steeds eieren vanuit een kraampje langs de kant van de weg."

Handen vol aan

En daar heeft hij zijn handen vol aan. Voordat hij naar school gaat, stapt hij 's ochtends een half uur eerder uit zijn bed. Moeder Wendy: "Hij heeft zelf een hok in elkaar getimmerd voor die zestig kippen, maakt de boel schoon, voert ze, haalt de eieren uit. Hij vindt het prachtig om te doen."

Maar nu zijn onbekenden al voor de tweede keer in drie dagen tijd er met het 'eierengeld' vandoor gegaan. "We verkopen die eieren op goed vertrouwen. Het bakje waar het geld in moet, hebben we al vastgeschroefd op de bodem. Maar er staat ook een bakje met wisselgeld. Tot voor kort werkte dat eigenlijk prima."

Vertrouwen in mens kwijt

Want de mensen uit Luttenberg blijken dol op de eieren van Kay. "Tien stuks voor 1 euro en 20 cent. Het loopt hartstikke goed." Maar ook dieven lijken dat te hebben ontdekt. Voor de tweede keer in drie dagen tijd is het bakje, waarin het wisselgeld zit, nu geplunderd. Na een bericht hierover op Facebook regende het steunbetuigingen. "Afgaande op de reacties die we binnenkrijgen, lijkt het erop dat er mensen actief zijn die bij boerderijen in de regio de kraampjes afstropen. Kay is namelijk niet de enige gedupeerde."

'Genoeg van'

Kay heeft er nu even genoeg van. Zeker omdat dieven afgelopen zomer ook al eens met zestig eieren aan de haal gingen. "'Ik denk dat ik er maar mee stop', zei hij al tegen ons", aldus moeder Wendy. "Weet je, het gaat in totaal om misschien slechts vijftien euro. Geen kapitaal dus, maar Kay kan daar toch weer een zak voer van kopen. Het gaat echter in de eerste plaats om het principe: Kay is het vertrouwen in de mens kwijtgeraakt."

Videobeelden

Moeder Wendy is het beu en zegt de videobeelden van de beveiligingscamera's, die op het stalletje gericht staan, nu eens goed te gaan bestuderen. "Hoe ziek moet je zijn om een klein jochie te bestelen? Het bakje met wisselgeld weghalen, biedt geen oplossing. Mensen hebben immers niet altijd 1 euro 20 contant op zak. We hebben intussen aangifte gedaan bij de politie, maar hopen vooral dat degene die dit op zijn of haar geweten heeft, spijt krijgt en het geld terugbrengt. En anders gaan we de beveiligingsbeelden nog maar eens goed bekijken..."