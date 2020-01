Buurtbewoner na schietincident in Almelo: "Schutter verdient een pluim"

"We hebben hier 's nachts heel veel last van overlast", laat de buurvrouw weten. "Dat gaat al bijna twee jaar zo. Daarover hebben we al heel vaak contact gehad met de politie, maar die kunnen er nooit iets aan doen."

De schietpartij is het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie daarover, zo vermoedt de buurvrouw. "De man die geschoten heeft, heeft een dochtertje die 's nachts wakker wordt van het lawaai. Daarover is hij afgelopen week nog netjes aan de deur geweest, maar nu is het waarschijnlijk geëscaleerd."

Pluim

De buurvrouw hoopt dat het schietincident de opmaat is tot het einde van de overlast. "De buurman verdient een pluim. Hij heeft vandaag gedaan wat nodig was. Nu wordt alles in touw gezet om de overlast te stoppen en daar ben ik blij mee."

De schrik in de buurt zit er verder niet in. "Hier voel ik me nog steeds hartstikke veilig. Ik kom uit een volksbuurt, dus ik weet wat daar doorgaans gebeurt. Ik schrik er helemaal niet van."

Beelden

Daarnaast zijn er zijn beelden opgedoken van de arrestatie van de man die vanmiddag mogelijk geschoten heeft in de Rietstraat in Almelo. Een omstander filmde het moment en plaatste de beelden op Facebook.