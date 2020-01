Unieke tentoonstelling in Denekamp: "Elk voetbalshirt heeft een eigen verhaal"

Rabbaljee is zichtbaar trots op zijn collectie, die in totaal zelfs uit meer dan duizend shirts bestaat. “Het is een uit de hand gelopen hobby”, lacht hij. “Als kind droeg ik veel voetbalshirts en sportjasjes. Op een gegeven moment zei mijn vriendin: 'Jouw kledingkast is inmiddels vier keer groter dan die van mij!'.

Uit de hand gelopen hobby

"Toen dacht ik: 'hier moet ik meer mee doen'. Ik ging shirts verzamelen, vooral shirts die eerst in de kast bij voetballers hingen. Allerlei shirts van verschillende teams uit verschillende tijdperken hangen hier nu, gedragen door de voetballers zelf."

Zijn favoriete club? “Als Deventenaar kan dat er natuurlijk maar één zijn: Go Ahead Eagles. Ik ben ook het meest trots op dit prachtige paarse shirt”, zegt hij wijzend naar een shirt gedragen door Bert van Marwijk. “Je ziet aan de onderkant dat ‘ie wat versleten is, prachtig die oude stof.”

Het shirt van Go Ahead Eagles, gedragen door Bert van Marwijk (Foto: RTV Oost)

Tentoonstelling in het Oosten

Waarom de shirts hier nu in Twente in het Hennie Kuiper museum hangen? “Hennie Kuiper is natuurlijk een wielerlegende, iemand met een passie voor geschiedenis en sport. Samen zijn we toen tot het idee gekomen om hier in het Oosten een tentoonstelling te houden.”

De tentoonstelling is gisteravond geopend door onder andere Sander Boschker, van wie er zelf meerdere shirts hangen. “Bijvoorbeeld deze, het shirt dat hij droeg bij zijn debuut bij het Nederlands elftal. Het grappige is dat hij twee shirts van die wedstrijd had. Eentje heb ik, de ander hijzelf. We weten alleen niet meer welk shirt nou gedragen is en welke niet. Misschien heb ik dus wel het gedragen shirt.”

Andy Scharmin

“Tja, dit shirt is een hele bijzondere. Het heeft een emotioneel verhaal”, zegt Rabbaljee als hij naar een shirt wijst van Andy Scharmin, voormalig talent hij FC Twente.



“Hij is omgekomen bij de SML-vliegramp in 1989 en dit is vermoedelijk het laatste shirt dat hij gedragen heeft. Het is een heel triest verhaal, hij kon kiezen tussen óf spelen voor Jong Oranje, óf voor het Gekleurde Elftal. (een ploeg van Surinaams-Nederlandse voetbalprofs, red.) Hij koos voor het laatste, zodat zijn moeder mee kon naar Suriname. Uiteindelijk ging het dus met die vlucht helemaal mis...”

Een eerbetoon aan Andy Scharmin (FC Twente) (Foto: RTV Oost)

Even verderop hangt er nog een bijzonder shirt van PEC Zwolle, met het bedrag van vijftigduizend gulden gedrukt op de voorkant van het shirt, onder de sponsor. Het was in de tijd dat PEC Zwolle bijna failliet was en een sponsor dit bedrag doneerde. “Het heeft onder andere toen de club gered van de ondergang. Bijzonder natuurlijk, want van die vijftigduizend gulden betaal je nu nog net de materiaalman. Een hele andere tijd toen.”

Bezoekje brengen

Talloze mooie verhalen, dit is slecht een aantal voorbeelden. Maar wie meer shirts wil zien of meer verhalen wil horen, kan nog een bezoek brengen aan de tentoonstelling. Dat kan nog tot en met zondag, op Erve Kuiper in Denekamp. Zaterdag is er een lezing en signeersessie van Michel Boerebach.

Het rode uitshirt van Heracles Almelo uit de jaren '70 (Foto: RTV Oost)